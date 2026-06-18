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18 червня 2026, 10:00

Польща виходить із програми кредитування Світового банку: країна більше не потребує допомоги

Світовий банк надав принципово новий документ партнерства з Польщею, за яким Варшава до 2031 року має згорнути свою участь у кредитній програмі. Це офіційне визнання, що країна досягла рівня економічного розвитку, при якому позики міжнародних інституцій їй більше не потрібні. Про це повідомив TVP World

Світовий банк надав принципово новий документ партнерства з Польщею, за яким Варшава до 2031 року має згорнути свою участь у кредитній програмі.

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До 2031 року Світовий банк виділить Польщі $6,75 млрд, які стануть фінальним траншем співпраці. Після 2031 року Польща закінчить участь у всіх програмах Міжнародного банку реконструкції та розвитку для країн із середнім і низьким рівнем доходів.

Кошти до 2031 року спрямують на створення нових робочих місць, розвиток енергетичної стійкості та безпеки, зміцнення водогосподарської інфраструктури. Паралельно зростатиме роль приватного фінансування: Польща передає цю функцію виключно ринку.

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Три десятиріччя трансформації

Новий документ — визнання шляху, який Польща пройшла за 35 років. У 1989 році країна мала централізовану планову економіку, яка ледь трималася на плаву. Сьогодні вона є високодохідною країною за класифікацією Світового банку та одним із найуспішніших прикладів ринкової трансформації у світі.

Польський досвід — один із найрелевантніших орієнтирів для України в контексті повоєнного відновлення та євроінтеграції. Варшава пройшла цей шлях за три десятиліття, починаючи приблизно з того ж рівня економічного розвитку, що і Україна сьогодні.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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