Польща виходить із програми кредитування Світового банку: країна більше не потребує допомоги

Світовий банк надав принципово новий документ партнерства з Польщею, за яким Варшава до 2031 року має згорнути свою участь у кредитній програмі. Це офіційне визнання, що країна досягла рівня економічного розвитку, при якому позики міжнародних інституцій їй більше не потрібні. Про це повідомив TVP World

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До 2031 року Світовий банк виділить Польщі $6,75 млрд, які стануть фінальним траншем співпраці. Після 2031 року Польща закінчить участь у всіх програмах Міжнародного банку реконструкції та розвитку для країн із середнім і низьким рівнем доходів.

Кошти до 2031 року спрямують на створення нових робочих місць, розвиток енергетичної стійкості та безпеки, зміцнення водогосподарської інфраструктури. Паралельно зростатиме роль приватного фінансування: Польща передає цю функцію виключно ринку.

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Три десятиріччя трансформації

Новий документ — визнання шляху, який Польща пройшла за 35 років. У 1989 році країна мала централізовану планову економіку, яка ледь трималася на плаву. Сьогодні вона є високодохідною країною за класифікацією Світового банку та одним із найуспішніших прикладів ринкової трансформації у світі.

Польський досвід — один із найрелевантніших орієнтирів для України в контексті повоєнного відновлення та євроінтеграції. Варшава пройшла цей шлях за три десятиліття, починаючи приблизно з того ж рівня економічного розвитку, що і Україна сьогодні.