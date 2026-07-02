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2 липня 2026, 11:28

Золото переживає свої найгірші часи за десять років

Ціни на золото опустилися нижче позначки $4000 за тройську унцію, чого не спостерігалося з листопада минулого року. За даними Financial Times, протягом останнього кварталу метал втратив близько 14% вартості. Це найгірший результат за понад десять років.

Ціни на золото опустилися нижче позначки $4000 за тройську унцію, чого не спостерігалося з листопада минулого року.

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Ще на початку 2026 року золото оновлювало рекорди, наближаючись до $5600, але зараз ринкові настрої змінилися кардинально.

Чому інвестори відвертаються від металу

Основна причина падіння — згасання спекулятивного ажіотажу, який раніше підтримували роздрібні інвестори. У січні ринок охопила хвиля оптимізму, проте зараз вона змінилася зневірою.

Додатковий тиск створює перегляд очікувань щодо монетарної політики США. Новий очільник Федеральної резервної системи Кевін Ворш сигналізує про готовність до більш жорсткого курсу, що прямо впливає на вартість дорогоцінних металів.

Читайте також: Уорш почав з паузи: ФРС знову залишила ставку без змін

Вплив високих ставок та нових трендів

Золото не приносить відсоткового доходу, тому в середовищі з високими ставками воно стає менш привабливим порівняно з облігаціями чи депозитами. Паралельно спостерігається перетік капіталу в інші сектори.

Трейдери активно фінансують ставки на високотехнологічні компанії та виробників чипів, що відтягує ліквідність із ринку золота. Додатково на динаміку негативно вплинули відтоки з біржових фондів (ETF) та нові обмеження на торгівлю злитками, введені низкою китайських банків для приватних осіб.

Інвестори, які раніше використовували золото як інструмент хеджування, зараз перемикаються на інструменти з вищою фіксованою дохідністю.

Як детальніше аналізує «Мінфін» у статті «Ринки в сум`ятті: 4 стратегії заробітку для „довгих“ інвестицій», для довгострокового утримання портфеля критично важливо розуміти, як саме поточні монетарні цикли змінюють попит на традиційні «безпечні гавані». Наші аналітики радять враховувати, що повернення до зростання цін на золото залежатиме від пом'якшення риторики регуляторів та зміни геополітичного фону.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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+30
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
2 липня 2026, 11:34
#
Не претензія до Ярослави, так як приводиться матеріал з статті Таймс, то більше думка щодо позиції Таймс, просто, якщо брати за основу зниження ціни — то так ,але загалом, десять років тому назад унція золота коштувала в три рази менше за ціну на 02.07.2026 року, тому вони якось дуже умовно зобразили це все
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+5
Iaroslava Kramarenko
Iaroslava Kramarenko
2 липня 2026, 11:44
#
Дякую за коментар. Я вважаю, що аналітики Financial Times, оцінюючи ситуацію, мали на увазі не ціну за тройську унцію золота, а саме швидкість та масштаб падіння за квартал. Погодьтеся, мінус 14% за три місяці — це дуже суттєвий показник.
Окремо додам, що я не маю права трактувати матеріал першоджерела на свій розум. Але я оцінила їх розрахунки саме так.
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0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
2 липня 2026, 12:46
#
Як я і сказав, до вас претензій жодних, ви праві, якщо брати суто оцінку темпів падіння ціни — то вони мають рацію, я лише мав на увазі, що з іншого боку, в цей же час, не дивлячись на падіння вартості, золото все ж коштує сьогодні більше, ніж десять років назад, виключно це хотів сказати
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