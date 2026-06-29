Уряд тестує сервіс «Додому», щоб повертати українців з-за кордону

Міністерство соціальної політики України презентувало цифрову платформу «Додому», розроблену як комплексний інструмент для українців, що перебувають за кордоном і розглядають можливість повернення. Ресурс зараз працює в тестовому режимі.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Розробники платформи зосередилися на тому, щоб спростити процес адаптації, створивши «дорожню карту» для кожного користувача. Система дозволяє сформувати індивідуальний план дій, базуючись на запитах конкретної родини.

Основні можливості платформи включають:

Доступ до бази сервісів: актуальні дані про доступні соціальні послуги та державні програми підтримки. Інформацію про ринок праці: перелік доступних вакансій та кар'єрні можливості всередині країни. Освітні та соціальні дані: деталі щодо навчання дітей та системи соціального захисту. Реєстр громад: «візитівки» міст і селищ, які готові приймати переселенців, з контактами місцевої влади та описом інфраструктури.

На сьогодні до ініціативи долучилися вже понад 100 громад, які співпрацюють з Асоціацією міст України, щоб забезпечити громадянам, що повертаються, необхідні умови для життя та роботи. Крім того, на ресурсі розміщено інформацію про осередки за кордоном, де українці можуть отримати додаткові консультації та юридичні послуги.

Читайте також: Українці в ЄС: нова реальність біженства та головні фактори, що впливають на міграцію

Запуск платформи відбувається на тлі дискусій про майбутнє тимчасового захисту в Європі. Європейська комісія вже запропонувала продовжити дію цього статусу для українців до 4 березня 2028 року. Проте в документі є важливе уточнення: статус тимчасового захисту не буде поширюватися на осіб чоловічої статі призовного віку.

Станом на кінець квітня 2026 року в ЄС перебувало близько 4,37 млн громадян України зі статусом тимчасового захисту, що на 1% більше порівняно з березневими показниками.

Уряд сподівається, що створення платформи «Додому» допоможе мінімізувати демографічні втрати та стимулює повернення українців, що є критично важливим для економічного відновлення країни.

Читайте також: В Україні немає житла для масового повернення біженців з-за кордону