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29 червня 2026, 11:53

Уряд тестує сервіс «Додому», щоб повертати українців з-за кордону

Міністерство соціальної політики України презентувало цифрову платформу «Додому», розроблену як комплексний інструмент для українців, що перебувають за кордоном і розглядають можливість повернення. Ресурс зараз працює в тестовому режимі.

Міністерство соціальної політики України презентувало цифрову платформу «Додому», розроблену як комплексний інструмент для українців, що перебувають за кордоном і розглядають можливість повернення.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Розробники платформи зосередилися на тому, щоб спростити процес адаптації, створивши «дорожню карту» для кожного користувача. Система дозволяє сформувати індивідуальний план дій, базуючись на запитах конкретної родини.

Основні можливості платформи включають:

  1. Доступ до бази сервісів: актуальні дані про доступні соціальні послуги та державні програми підтримки.

  2. Інформацію про ринок праці: перелік доступних вакансій та кар'єрні можливості всередині країни.

  3. Освітні та соціальні дані: деталі щодо навчання дітей та системи соціального захисту.

  4. Реєстр громад: «візитівки» міст і селищ, які готові приймати переселенців, з контактами місцевої влади та описом інфраструктури.

На сьогодні до ініціативи долучилися вже понад 100 громад, які співпрацюють з Асоціацією міст України, щоб забезпечити громадянам, що повертаються, необхідні умови для життя та роботи. Крім того, на ресурсі розміщено інформацію про осередки за кордоном, де українці можуть отримати додаткові консультації та юридичні послуги.

Читайте також: Українці в ЄС: нова реальність біженства та головні фактори, що впливають на міграцію

Запуск платформи відбувається на тлі дискусій про майбутнє тимчасового захисту в Європі. Європейська комісія вже запропонувала продовжити дію цього статусу для українців до 4 березня 2028 року. Проте в документі є важливе уточнення: статус тимчасового захисту не буде поширюватися на осіб чоловічої статі призовного віку.

Станом на кінець квітня 2026 року в ЄС перебувало близько 4,37 млн громадян України зі статусом тимчасового захисту, що на 1% більше порівняно з березневими показниками.

Уряд сподівається, що створення платформи «Додому» допоможе мінімізувати демографічні втрати та стимулює повернення українців, що є критично важливим для економічного відновлення країни.

Читайте також: В Україні немає житла для масового повернення біженців з-за кордону

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+80
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
29 червня 2026, 12:07
#
Хай живе партія «Слуга Народу» — розум, честь та совість нашої ери!
+
+116
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
29 червня 2026, 13:21
#
Слава Потужності! Корупція понад усе! До останнього українця за маєтки депутатів і Династію вовки!
+
+96
starsol
starsol
29 червня 2026, 13:30
#
Навіки слава! Зеленізм — світле майбутнє всього людства!
+
+15
Exba
Exba
29 червня 2026, 12:27
#
Эффективнее запустить на улицы германских городов бусинки со специально обученными людьми
+
+40
gorobezus
gorobezus
29 червня 2026, 12:31
#
Вряд ли поможет, скорее крестьяне побегут дальше — в Латинскую Америку, может быть в Азию, на крайняк в Мордор.
+
+72
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
29 червня 2026, 13:20
#
Та ні, в Латинській Америці будь який тонований бусік або людину в балаклаві картель просто розстріляє і все, там навіть поліцію на таке ніхто викликати не буде, там по барабану.А через мордор українці виїжджають з території українського концтабору в країни вільного світу, як і самі орки, це тільки в кндр та ундр не можна без дозволу пана поїхати кудись.
+
+85
gorobezus
gorobezus
29 червня 2026, 12:32
#
Пусть лучше думают что делать чтобы оставшиеся не разбежались.
+
+59
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
29 червня 2026, 13:21
#
Збільшать кількість податків і патрулів на західному кордоні, дадуть їм дозвіл розстрілювати всіх кого побачать, все, готово.
+
+54
BigBend
BigBend
29 червня 2026, 13:04
#
А там буде відео камер з найближчого ТЦК, яке очікує по поверненню?
+
+89
kadaad1988
kadaad1988
29 червня 2026, 13:33
#
Маразм крепчает! Но, конечно понятно, власть имущим дармоедам и грабителям Украины нужна обслуга, ведь работать, это не про них.
+
+15
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
29 червня 2026, 14:27
#
В мінсоцполітики якісь застужені на всю голову сидять, які ще й від реальності далекі.

Основні можливості платформи включають:
Доступ до бази сервісів: актуальні дані про доступні соціальні послуги та державні програми підтримки.
Інформацію про ринок праці: перелік доступних вакансій та кар'єрні можливості всередині країни.
Освітні та соціальні дані: деталі щодо навчання дітей та системи соціального захисту.
Реєстр громад: «візитівки» міст і селищ, які готові приймати переселенців, з контактами місцевої влади та описом інфраструктури.


Тобто все те, що будь-яка людина може знайти у вільному доступі…
+
+25
Rodion21
Rodion21
29 червня 2026, 14:35
#
Вы, когда узнаете какой бюджет этого мероприятия, сразу поймете что не «застужені» а весьма грамотные , и с хорошим аппетитом)
+
0
TattiReuven
TattiReuven
29 червня 2026, 15:44
#
Какое «додому»???
ЕС планирует продлить до марта 28 года временное убежище, так беженцы недовольны, по фб подписи собирают, в ЕС пишут, чтобы дали постоянное проживание. Все ж им обязаны. Местные уже их не хотят. С протестами ходят
Но никто не хочет возвращаться.
Вообще непонятно за что на Майдане стояли, страну разрушили, воевали и воюют за кого и за что, и кто будет Украину восстанавливать. Люди только свою выгоду ищут.
Уехавшие не планируют возвращаться это точно
Так что все эти программы пусты.
Надо с ЕС как-то договариваться, чтобы возвращали
Чувствую местное население со слезами от счастья наших в Украину отправит
+
+29
gorobezus
gorobezus
29 червня 2026, 21:25
#
Я б им еще по полляма беженцев каждый месяц добавлял бы, чтобы был стимул к окончанию войны.
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