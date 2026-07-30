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30 липня 2026, 12:35

Нафта дорожчає на тлі нових ударів США по Ірану

Ціни на нафту Brent у четвер, 30 липня, зросли більш ніж на $1 за барель під час волатильних торгів. Інвестори одночасно реагують на ескалацію ударів США по Ірану та сподіваються на дипломатичне врегулювання, яке може відновити судноплавство через Ормузьку протоку, повідомляє Reuters.

Нафта дорожчає на тлі нових ударів США по Ірану
Фото: pixabay

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Станом на 10:07 ф'ючерси на марку Brent подорожчали на $1,48 (1,63%) до $92,22 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на $0,43 (0,51%) до $84,89 за барель.

Ринок залишається нестабільним

Обидва еталонні сорти нафти частково відіграли ранкове зниження після того, як напередодні подорожчали приблизно на 7−8% — це стало одним із найрізкіших одноденних стрибків цін за час війни з Іраном.

Поштовхом до зростання цін на нафту стали заяви президента США Дональда Трампа, який пригрозив завдати Ірану «дуже потужного удару» після ракетної атаки Тегерана на американську військову базу в Йорданії у вівторок.

США поновили удари по Ірану

За даними Центрального командування США, американські військові розпочали нову хвилю ударів по Ірану. Операція тривала близько двох годин.

Напередодні США разом із Саудівською Аравією атакували підтримувані Іраном воєнізовані формування в Іраку. Це стало першим випадком, коли Ер-Ріяд публічно приєднався до американських авіаударів у відповідь на атаки безпілотників по саудівських нафтових об'єктах, здійснені з території Іраку.

«Європа лише прокидається й реагує на новини про американські удари, тому на ринку активізувалися покупки», — зазначила засновниця аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі.

Ще одним фактором підтримки цін стало повідомлення Каспійського трубопровідного консорціуму про призупинення відвантаження нафти після атаки безпілотника на танкер.

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Інвестори чекають розвитку ситуації навколо Ормузької протоки

Попри це аналітики зазначають, що головна увага ринку прикута до обсягів експорту нафти через ключові морські маршрути та можливості дипломатичного врегулювання.

За словами віцепрезидента з нафтових ринків Rystad Energy Ліна Є, жорстка риторика Дональда Трампа миттєво підштовхнула ціни вгору, однак цей фактор уже переважно врахований ринком. Тепер інвестори оцінюють імовірність сценарію TACO (Trump Always Chickens Out — «Трамп завжди відступає»).

Аналітик зазначив, що останнім часом ринок рухається за схожою моделлю: геополітичні новини швидко провокують стрибки цін, однак вони часто виявляються нетривалими, тоді як довгострокову динаміку визначають реальні обсяги поставок і дипломатичні переговори.

Іранське агентство Fars повідомило, що катарський танкер зі скрапленим природним газом (СПГ) пройшов визначеним Іраном маршрутом через Ормузьку протоку з дозволу Тегерана.

За даними Kpler і LSEG, танкер Al Areesh, який завантажив СПГ у катарському терміналі Ras Laffan приблизно 4−6 липня, вночі 29 липня успішно залишив Ормузьку протоку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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