28 мая
Ukraine Facility: Совет ЕС одобрил выплату 2,8 миллиарда евро для Украины
28 мая
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
«Благодарим Верховную Раду за поддержку важных решений и совместную работу. По состоянию на конец мая 2026 года совместными усилиями уже выполнено 86 шагов Плана Украины, еще 65 — в процессе реализации. Продолжаем вместе внедрять реформы и двигаться по пути европейской интеграции.
Искренне благодарны европейским партнерам за поддержку и доверие", — поблагодарила Свириденко.
Читайте: Украина получила 2,3 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility
Напомним
Ukraine Facility — это важный инструмент финансовой поддержки Украины. В рамках программы Ukraine Facility с начала работы инструмента с 2024 года уже получили 26,8 млрд. евро. Общий объем программы на 2024−2027 годы составляет 50 млрд евро.
Как писал «Минфин», в декабре 2025 года в госбюджет Украины поступило 2,3 млрд. евро от Европейского Союза в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. В частности, правительство Украины привлекло 2,1 млрд евро кредитных средств и 200 млн евро гранта.
Комментарии - 1