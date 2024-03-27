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27 березня 2024, 16:48

В уряді очікують узгодження плану Ukraine Facility з Брюсселем протягом кількох тижнів

План для реалізації програми підтримки Ukraine Facility, що передбачає впровадження 69 реформ і виконання 151 супутнього індикатора, Європейська комісія схвалить протягом кількох наступних тижнів, такий прогноз дав заступник міністра економіки Олексій Соболев у кулуарах закритої дискусії «Економіка воєнного часу: уроки минулого для стійкого майбутнього» в Київській школі економіки (KSE). Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

План для реалізації програми підтримки Ukraine Facility, що передбачає впровадження 69 реформ і виконання 151 супутнього індикатора, Європейська комісія схвалить протягом кількох наступних тижнів, такий прогноз дав заступник міністра економіки Олексій Соболев у кулуарах закритої дискусії «Економіка воєнного часу: уроки минулого для стійкого майбутнього» в Київській школі економіки (KSE).

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Соболев пояснив, що такі позитивні очікування пов'язані з тим, що на етапі підготовки документа відбувалась тісна координація з ЄК.

Ukraine Facility — інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024−2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро в інвестиційний фонд — 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку — 4,76 млрд євро.

Україна 20 березня отримала перші 4,5 млрд євро у рамках перехідного фінансування, а для отримання наступних 1,5 млрд євро у квітні має виконати ще два з п'яти індикаторів, намічених на перший квартал цього року.

Мінфін України додавав, що після затвердження Плану для Ukraine Facility, як очікується, до державного бюджету буде спрямовано ще 1,9 млрд євро безумовного фінансування, тоді як решту бюджетної підтримки в розмірі сумарно 30,27 млрд євро, з яких 5,27 млрд євро у вигляді грантів, Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у плані.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
27 березня 2024, 17:45
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