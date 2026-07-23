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23 липня 2026, 18:14

Захист допомоги від Ukraine Facility: держава посилює покарання за розкрадання європейських грошей

Як повідомила народна депутатка та членкиня комітету ВР з питань фінансів Ольга Василевська-Смаглюк, Україна посилить кримінальну відповідальність за нецільове використання європейських коштів. Уряд вже затвердив Національну стратегію протидії шахрайству задля захисту фінансових інтересів країни та ЄС.

Як повідомила народна депутатка та членкиня комітету ВР з питань фінансів Ольга Василевська-Смаглюк, Україна посилить кримінальну відповідальність за нецільове використання європейських коштів.

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У межах масштабної програми Ukraine Facility, розрахованої на 2024−2027 роки, Україна має отримати до 50 мільярдів євро. Проте через військові ризики та величезні обсяги фінансової допомоги експерти вбачають підвищену загрозу зловживань і розкрадань.

Щоб мінімізувати ці ризики, Кабмін зобов'язав Бюро економічної безпеки (БЕБ) підготувати зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів. Нові норми мають чітко визначити кримінальну відповідальність за будь-які незаконні операції чи маніпуляції з фінансами Європейського Союзу, навіть якщо суми будуть незначними.

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Окрім жорстких покарань, держава робить ставку на превентивні цифрові інструменти. Нова стратегія уряду передбачає модернізацію системи публічних закупівель Prozorro.

Наразі суттєва частина документів у системі завантажується у форматі, який не піддається автоматичному машинному аналізу, що значно обмежує можливості контролю. Уряд планує перевести дані у зручний машинозчитуваний формат, за допомогою ШІ розвинути системи автоматичного виявлення ризиків та інтегрувати українські платформи з європейськими антифрод-інструментами.

Такий комплексний підхід дозволить виявляти підозрілі тендери та потенційні порушення ще до того, як кошти платників податків та міжнародних партнерів будуть фактично витрачені.

Читайте також: «Prozorro.Продажі» залучили понад 16,2 млрд грн у 2025 році

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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