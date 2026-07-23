Захист допомоги від Ukraine Facility: держава посилює покарання за розкрадання європейських грошей

Як повідомила народна депутатка та членкиня комітету ВР з питань фінансів Ольга Василевська-Смаглюк, Україна посилить кримінальну відповідальність за нецільове використання європейських коштів. Уряд вже затвердив Національну стратегію протидії шахрайству задля захисту фінансових інтересів країни та ЄС.

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У межах масштабної програми Ukraine Facility, розрахованої на 2024−2027 роки, Україна має отримати до 50 мільярдів євро. Проте через військові ризики та величезні обсяги фінансової допомоги експерти вбачають підвищену загрозу зловживань і розкрадань.

Щоб мінімізувати ці ризики, Кабмін зобов'язав Бюро економічної безпеки (БЕБ) підготувати зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів. Нові норми мають чітко визначити кримінальну відповідальність за будь-які незаконні операції чи маніпуляції з фінансами Європейського Союзу, навіть якщо суми будуть незначними.

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Окрім жорстких покарань, держава робить ставку на превентивні цифрові інструменти. Нова стратегія уряду передбачає модернізацію системи публічних закупівель Prozorro.

Наразі суттєва частина документів у системі завантажується у форматі, який не піддається автоматичному машинному аналізу, що значно обмежує можливості контролю. Уряд планує перевести дані у зручний машинозчитуваний формат, за допомогою ШІ розвинути системи автоматичного виявлення ризиків та інтегрувати українські платформи з європейськими антифрод-інструментами.

Такий комплексний підхід дозволить виявляти підозрілі тендери та потенційні порушення ще до того, як кошти платників податків та міжнародних партнерів будуть фактично витрачені.

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