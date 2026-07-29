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29 липня 2026, 20:00

Головне за середу: новий податок, прогноз курсу валют на серпень та зростання середньої зарплати

Головне за середу, 29 липня.

Головне за середу, 29 липня.

Побутові послуги, продаж власної продукції та підробітки: українцям готують новий податок

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт 15449, який пропонує запровадити добровільний режим пільгового оподаткування для доходів домогосподарств. Документ передбачає можливість легалізації прибутків від разових робіт, сезонних підробітків, продажу власної продукції чи надання дрібних послуг без обов'язкової реєстрації ФОП. Про це йдеться на офіційному сайті Ради.

Долар до 45,70 грн, євро — до 52,50 грн: банкір дав прогноз курсу на серпень

У серпні курс долара в Україні, найімовірніше, перебуватиме в межах 44,7−45,7 грн, а курс євро — у коридорі 51−52,50 грн. За базового сценарію різких і неконтрольованих курсових стрибків не очікується. Про це заявив Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку.

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Минулого тижня в Україні зупинилося морське судноплавство. Іноземні кораблі припинили заходити до портів Великої Одеси. Через одеські порти йшло понад 90% зернового експорту, а це, нагадаємо, джерело чималої частини валютних надходжень до нашої країни. «Мінфін» розбирався, як «блокування» морських портів позначиться на експорті та курсі долара.

Якими будуть ставки за депозитами у серпні та де шукати вищу дохідність

Вже завтра, 30 липня, Нацбанк оголосить своє рішення щодо ключової ставки та інших монетарних інструментів, на які орієнтуються банки при визначення власної депозитної політики. Які прогнози на нього дають фінансисти, як планують змінювати дохідність вкладів у серпні та скільки зараз можна заробити приватному вкладнику, розмістивши гроші у великому банку, розповідаємо у свіжому депозитному огляді «Мінфіну».

Середня зарплата в Україні зросла до майже 32,8 тисячі гривень: де платять найбільше

У червні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 32 783 грн, що на 5,9% більше, ніж у травні. Найвищі зарплати традиційно зафіксовано в Києві, а найнижчі — у Чернівецькій та Кіровоградській областях. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Джерело: Мінфін
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