Побутові послуги, продаж власної продукції та підробітки: українцям готують новий податок

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт 15449 , який пропонує запровадити добровільний режим пільгового оподаткування для доходів домогосподарств. Документ передбачає можливість легалізації прибутків від разових робіт, сезонних підробітків, продажу власної продукції чи надання дрібних послуг без обов'язкової реєстрації ФОП. Про це йдеться на офіційному сайті Ради.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі законопроєкту № 15449

Відповідний проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження добровільного режиму пільгового оподаткування доходів домогосподарств» зареєстровано 28 липня 2026 року під номером 15449.

Ініціаторами законопроєкту виступила група народних депутатів, серед яких Данило Гетманцев, Галина Третьякова, Євгенія Кравчук, Мар'яна Безугла, Олена Вінтоняк та інші.

Що пропонує документ

Законодавча ініціатива спрямована на створення легальних умов для громадян, які отримують додаткові або сезонні доходи, але не зареєстровані як фізичні особи-підприємці (ФОП). Спеціальний пільговий режим стосуватиметься таких сфер діяльності:

проведення разових або сезонних підробітків;

продаж продукції власного виробництва;

надання дрібних та побутових послуг населенню.

Головний принцип пропонованих змін — добровільність сплати податку та спрощена процедура декларування таких прибутків для домогосподарств.