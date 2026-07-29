НБУ ввів у обіг пам'ятну монету, присвячену морському дрону «Sea Baby» (фото)

Національний банк України 29 липня ввів у обіг нову пам'ятну монету «Українська бавовна. Морський дрон Sea Baby» номіналом 5 гривень. Вона продовжує серію, присвячену вітчизняним оборонним технологіям та їхнім розробникам. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Монета вшановує надводний безпілотний комплекс, розроблений фахівцями Служби безпеки України. Перші зразки «Sea Baby» з’явилися у 2022 році, після чого дрон став одним із символів технологічного зламу у війні на морі — саме він уразив Кримський міст та низку кораблів Чорноморського флоту рф.

Характеристики:

Номінал монети — 5 гривень.

Тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Художник — Андрій Єрмоленко.

Скульптор — Володимир Дем’яненко.

Як виглядає монета

На аверсі монети зображено стилізований тризуб, який композиційно продовжується зображенням морського дрона «Sea Baby» в русі.

На реверсі - морський дрон «Sea Baby», що розсікає хвилі Чорного моря. У верхній частині розміщено логотип Служби безпеки України, яка є розробником цього апарата; нижче — напис SEA BABY, виконаний у стилі трафаретного військового маркування. Літера Y стилізована під жест «Victory», що означає перемогу.

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Де придбати

Придбати нову пам'ятну монету «Українська бавовна. Морський дрон Sea Baby» можна з 30 липня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб'юторів.