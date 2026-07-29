Хусити можуть запровадити плату за прохід суден через Червоне море — Reuters

Єменські хусити розглядають можливість стягнення плати з комерційних суден, що проходять через південну частину Червоного моря. Про це повідомляє Reuters з постиланням на обізнані з ситуацією джерела.

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Минулого тижня підтримуване Іраном угруповання оголосило про морську блокаду Саудівської Аравії, відкривши новий фронт протистояння зі США та їхніми союзниками на тлі війни навколо Ірану. Водночас хусити розширили атаки на танкери, які перевозять енергоносії та інші вантажі, за межі Перської затоки.

За словами співрозмовників агентства, угруповання вивчає можливість стягнення плати з більшості суден, що проходять через Баб-ель-Мандебську протоку, яка з'єднує південну частину Червоного моря з Аденською затокою. Терміни запровадження таких зборів поки що не визначені.

Іран підтримує ідею запровадження зборів

За інформацією двох регіональних чиновників, які ознайомлені з позицією Тегерана, у липні представники хуситів відвідали Іран для участі в церемонії прощання з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї. Під час візиту іранська сторона обговорила з ними можливість запровадження зборів за прохід через Баб-ель-Мандебську протоку.

Джерела зазначають, що таким чином Іран і хусити прагнуть зробити практику стягнення платежів за проходження міжнародними морськими шляхами звичною та посилити тиск на США.

Водночас китайські судна планують звільнити від сплати таких зборів. За даними Reuters, Пекін уже провів прямі переговори з хуситами, щоб забезпечити безпечний прохід своїх танкерів через південну частину Червоного моря. Китай є найбільшим покупцем саудівської нафти.

Іранські радники допомагають розробити механізм

Після повернення з Тегерана хуситів супроводжували іранські радники, які допомагають створити орган, що може регулювати стягнення зборів за прохід через Баб-ель-Мандебську протоку.

«Хусити намагатимуться встановити контроль над Червоним морем і стягувати плату із суден, якщо їм це вдасться», — заявила міністерка закордонних справ міжнародно визнаного уряду Ємену Афра аль-Зуба.

За словами двох західних дипломатів, такий крок викличе жорсткий спротив з боку країн Перської затоки та Європи. Водночас міжнародні військово-морські сили нині перевантажені й не здатні забезпечити достатній захист торговельного судноплавства, а політичної готовності змінити ситуацію поки що немає.

Іран відкинув пропозицію щодо Ормузької протоки

Напередодні високопосадовець Ірану повідомив Reuters, що Тегеран відхилив запропонований Оманом план спільного управління Ормузькою протокою, який передбачав добровільні збори із суден.

Це зменшило шанси на врегулювання ситуації навколо ключового морського маршруту, через який уже кілька місяців ускладнена торгівля країн Перської затоки.

Нові ризики для експорту нафти

Закриття Баб-ель-Мандебської протоки позбавило б Саудівську Аравію важливої альтернативи Ормузькій протоці та посилило б побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти.

Судноплавство в Червоному морі досі повністю не відновилося після того, як хусити у листопаді 2023 року розпочали атаки на торговельні судна, заявивши, що діють на знак підтримки палестинців у війні в секторі Гази. Напади припинилися лише після досягнення перемир'я в жовтні минулого року.

Минулого тижня поблизу саудівського порту Джизан, неподалік кордону з Єменом, було атаковано щонайменше один саудівський танкер. Відповідальність за напад взяли на себе хусити.

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Збори можуть сягати сотень мільйонів доларів

За даними доповіді експертної групи ООН за 2024 рік, хуситів раніше підозрювали у стягненні платежів із деяких судноплавних компаній за безпечний прохід через Червоне море та Аденську затоку. Водночас експерти наголосили, що не змогли незалежно підтвердити цю інформацію.

За оцінками, обсяг таких надходжень міг становити до $180 млн на місяць, однак ці дані також не були підтверджені.

Маршрут через Баб-ель-Мандеб залишається критично важливим для світової торгівлі. Маршрут через Баб-ель-Мандебську протоку до Азії займає в середньому 16 днів, тоді як обхідний шлях через Суецький канал і навколо південної частини Африки — близько 50 днів.