У Києві з 1 серпня подорожчає проїзд у маршрутках: скільки доведеться платити

Із 1 серпня вартість проїзду в приватних маршрутках Києва зросте до 25 грн. Перевізники пояснюють підвищення тарифу подорожчанням пального, дефіцитом водіїв і проблемами з їхнім бронюванням. Про це заявив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко, повідомляє ТСН.

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Чому зростає тариф

Мойсеєнко зазначив, що перевізники планували підвищити вартість проїзду ще з 15 липня — після того, як у столиці зросли тарифи на комунальний транспорт. Однак рішення відклали на два тижні.

За його словами, однією з головних причин перегляду тарифів стало різке подорожчання пального.

«Із 1 серпня приватні перевізники будуть змушені підняти вартість проїзду до 25 гривень за поїздку. Підвищення тарифів планується на всіх приватних маршрутах Києва», — зазначив Мойсеєнко.

Не вистачає водіїв і технічного персоналу

За словами Мойсеєнка, на роботу перевізників також впливає дефіцит кадрів, який посилився через жорсткіші вимоги до бронювання водіїв.

Через нестачу персоналу частина автобусів не виходить на маршрути, оскільки працювати на них просто нікому. Крім водіїв, бракує також слюсарів і механіків, які обслуговують транспорт.

У галузі сподіваються, що підвищення тарифу дозволить частково покращити ситуацію із залученням працівників.

За словами Мойсеєнка, тариф на проїзд у маршрутках не переглядався майже десять років, тоді як витрати перевізників за цей час суттєво зросли.

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Нагадаємо

З 15 липня 2026 року вартість разової поїздки в метро, трамваях, тролейбусах та автобусах зросла з 8 до 30 гривень. «Мінфін» писав, хто має пільги та як заощадити гроші.