Якими будуть ставки за депозитами у серпні та де шукати вищу дохідність

Вже завтра, 30 липня, Нацбанк оголосить своє рішення щодо ключової ставки та інших монетарних інструментів, на які орієнтуються банки при визначення власної депозитної політики. Які прогнози на нього дають фінансисти, як планують змінювати дохідність вкладів у серпні та скільки зараз можна заробити приватному вкладнику, розмістивши гроші у великому банку, розповідаємо у свіжому депозитному огляді «Мінфіну».

Облікова ставка НБУ: прогнози банкірів

Минулого місяця офіційна статистика зафіксувала дефляцію — у червні споживчі ціни знизилися на 0,1% і, як кажуть економісти, схожа ситуація може спостерігатися і за результатами липня. Тож, у Нацбанку є формальні підстави знизити облікову ставку: збільшуючи вартість грошей через високу ставку, Нацбанк бореться з інфляцією.

Проте опитані нами банкіри вважають, шо НБУ не поспішатиме з таким рішенням.

«Наш базовий сценарій передбачає, що Національний банк збереже облікову ставку на рівні 15% та не вноситиме суттєвих змін до параметрів основних монетарних інструментів. Ми вважаємо, що наразі НБУ має для цього достатньо підстав. Попри поступове послаблення цінового тиску, інфляція все ще залишається підвищеною, а баланс ризиків — зміщеним у бік проінфляційних чинників», — говорить Володимир Москаленко, директор департаменту продуктів та технологій роздрібного бізнесу Ощадбанку.

«Ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, від якої безпосередньо залежить спроможність банків встановлювати високу дохідність за гривневими вкладами, збережеться на рівні 18,5%», — додає Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.



Сергій Кравченко, керівник Управління продуктів накопичення ПУМБ, припускає можливістьнезначного коригування ключової ставки у четвертому кварталі цього року.

«На нашу думку, наразі пріоритетом регулятора залишається стримування інфляційних ризиків, оскільки інфляція все ще перевищує цільовий рівень. Водночас важливо зберігати привабливість гривневих фінансових інструментів для населення та бізнесу», — пояснює він такий прогноз.

Втім, фінансисти також говорять, що слідкуватимуть не тільки і не стільки за тим, який рівень ставки оголосить регулятор.

«Значно важливішим буде не саме рішення щодо ставки, а оновлений макроекономічний прогноз та комунікація Національного банку. Саме вони підкажуть, як регулятор оцінює новий баланс ризиків і якою бачить подальшу траєкторію інфляції та, відповідно, облікової ставки, з огляду на як уже відомі внутрішні та зовнішні виклики, так і нові», — розповів «Мінфіну» Сергій Новошицький, директор із роздрібного бізнесу та дистрибуції, член правління банку «Південний».

Якими будуть депозитні ставки у серпні

За умов збереження поточного рівня ключової ставки і дохідності депозитних сертифікатів НБУ, одного з основних джерел заробітку для банків, ставки за депозитами у серпні також не зазнають значних змін.

«У серпні ми не очікуємо суттєвих змін депозитних ставок. Найімовірніше, ринок залишиться на поточному рівні, а відчутніший перегляд умов можливий вже восени», — підтверждує цю тенденцію Сергій Кравченко з ПУМБ.

«Якщо облікова ставка не зміниться, суттєвих змін за депозитами не буде. Більшість банків залишать ставки на нинішньому рівні», — погоджується з колегою Ірина Стрепетова, начальниця управління депозитних продуктів Сенс Банк. Водночас вона додає, що, окрім облікової ставки, на дохідність депозитів впливають:

курс валют і очікування щодо його змін;

потреба банку в додаткових коштах;

вимоги НБУ щодо резервів;

загальна економічна ситуація та настрої вкладників.

А це вже дає вкладникам простір для вибору, адже ставки за депозитами можуть суттєво відрізнятися, залежно від банку. Крім того, фінансисти називають ще одну можливість підвищити дохідність вкладу — скористатися спеціальними пропозиціями банків, які потребують ліквідності і розширюватимуть коло вкладників за допомогою спеціальних акцій.

«Практика останніх років свідчить, що акційні пропозиції зазвичай передбачають підвищення ставки приблизно на 0,5−1,5 в.п., порівнюючи зі стандартними умовами. В окремих випадках, якщо банк активно залучає ресурс або запускає маркетингову кампанію, додаткова дохідність може бути більшою.

Водночас такі пропозиції, зазвичай, мають певні умови: обмежений строк проведення акції, відкриття депозиту через дистанційні канали або розміщення лише «нових коштів».

Для банків із комфортним запасом ліквідності такі акції є, радше, маркетинговим інструментом, ніж необхідністю. Саме тому клієнтам варто оцінювати не лише розмір відсоткової ставки, а й надійність банку, якість сервісу та умови обслуговування", — розповідає Володимир Москаленко з Ощадбанку.

За словами Дмитра Замотаєва з Глобус Банку, середня ставка за депозитами строком на 3 місяці становитиме близько 13% річних, на 6 місяців — близько 14,5% річних, а депозити строком на 9−12 місяців забезпечуватимуть у середньому близько 14% річних.

«На ринку й надалі діятимуть спеціальні пропозиції банків, за якими максимальні ставки можуть сягати 17−17,5% річних. Однак такі пропозиції будуть точковими й залежатимуть від конкретних планів банків, найчастіше пов’язаних із розвитком кредитних програм.

Водночас ми припускаємо, що з другої половини серпня кількість пропозицій зі ставками «17+» може зрости. Деякі банки готуватимуть спеціальні програми, що передбачатимуть додаткові відсоткові надбавки за відкриття вкладу. Зазвичай «виделка» таких бонусів становить 0,5−1 в.п.", — додає він.

Дмитро Замотаєв також підрахував для «Мінфіну»: за умови, що інфляція не прискориться понад прогнозовані Нацбанком показники — а це 9,4%, за підсумками 2026 року, а курс долара не перетне поріг у понад 47 грн, гривневі депозити й надалі даватимуть змогу не лише зберігати купівельну спроможність заощаджень, а й отримувати помірний реальний дохід.

Строк розміщення: де шукати найвищу дохідність

«Мінфін» вже писав про те, що нині добігає кінця аномальний період, коли найвищу дохідність можна було отримати за «короткими» вкладами. Тепер банкіри формують новий тренд: що довший строк, то вища ставка.

«Встановлення вищих ставок за довгостроковими депозитами пов'язане з прагненням банків сформувати стабільнішу ресурсну базу та знизити ризик швидкого відтоку коштів. Довші депозити забезпечують більшу прогнозованість фондування, що особливо важливо в умовах воєнної економіки.

Ця тенденція вже підтверджується практикою Ощадбанку. За перше півріччя приріст строкових коштів фізичних осіб становив 7 млрд грн, причому близько 60% цього приросту забезпечили депозити строком від 6 до 12 місяців. Це свідчить, що вкладники дедалі частіше готові фіксувати дохідність на довший період, а не орієнтуються виключно на короткострокові депозити", — пояснює причину цього тренду Володимир Москаленко з Ощадбанку.

Сергій Новошицький з банку «Південний» говорить, що обидва підходи (вищі ставки за довшими депозитами, і навпаки) є характерними для різних циклів.

«Вони пов’язані з очікуваннями щодо зміни тренду монетарної політики НБУ. У період пом’якшення монетарної політики та очікувань щодо зниження облікової ставки банки не бажають переплачувати та встановлюють криву дохідності з таргетом на залучення коротких ресурсів.

В поточних же умовах, коли горизонт невизначеності є досить високим, та є ймовірність посилення монетарної політики протягом 3−6 місяців, банки прагнуть залучити ресурси за поточною ціною та готові пропонувати більші відсотки на триваліші строки. Такий тренд може зберігатися до моменту зміни монетарного циклу в сторону стабілізації чи пом’якшення", — додає він.

Але Сергій Кравченко з ПУМБ має сумнів, що тенденція встановлення вищих ставок за довшими депозитами повною мірою сформується вже цього року.

«Її розвиток залежатиме насамперед від збільшення середнього строку кредитування в банківській системі та готовності клієнтів розміщувати кошти на довші терміни», — пояснює він.

Наразі ж, констатує Дмитро Замотаєв із Глобус Банку, люди не хочуть надовго «позбуватися» доступу до власних коштів. «Воєнні ризики залишаються своєрідним «запобіжником», який стримує частину громадян від відкриття довгострокових депозитів, — додає він.

«Насправді зараз на ринку немає чіткої тенденції, що найвигіднішими є депозити на 1−2 роки. У більшості банків найвищі або близькі до найвищих ставки пропонуються за вкладами на 3−6 місяців. Для довших строків дохідність зазвичай майже не зростає або навіть трохи знижується.

Це пов’язано з тим, що банки очікують поступового зниження ставок у майбутньому та не хочуть надовго залучати кошти за високою ціною. Водночас окремі банки все ще роблять акцент на довгострокових вкладах і пропонують за ними підвищену дохідність", — коментує Ірина Стрепетова з Сенс Банку.

Все це означає лише одне: нині для вкладників на ринку склалася унікальна ситуація, коли можна знайти високу дохідність як за короткими, так і за довгими депозитами.

Як змінилася дохідність депозитів у великих банках за останні 2 тижні

Ідея Банк підвищив на 0,25 в.п. дохідність гривневих депозитів на 9 місяців. Тепер на них можна заробити стільки ж, як і на вкладах на 1 рік, — 16,6% річних.

КомінБанк порадував своїх приватних вкладників збільшенням ставок майже всієї лінійки депозитів у гривні (окрім 3-місячних). Депозити на 12 місяців подорожчали на 0,3 в.п. — до 15,3% річних, на 9 місяців — на 0,2 в.п. — до 16,5% річних, на 6 місяців — на 0,75 в.п. — до 15,3% річних.

Банк також переглянув свої пропозиції для приватних клієнтів, які розміщують тут вклади у доларі. Ставка на річні вклади «схудла» на 0,05 в.п. і тепер складає 1,65%. Натомість на 9-місячному депозиті тепер можна заробити більше — 1,9% річних, після підвищення дохідності на такі вклади на 0,4 в.п. За депозитами на 6 місяців банк тепер платить своїм приватним клієнтам 1,1% річних, після зменшення ставки на 0,2 в.п.

Альянс Банк зрізав ставку на депозити в доларі, які розміщуються тут на 9 місяців, на 0,1% річних — до 1,1% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.07.2026−27.07.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.07.2026−27.07.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки по євровкладам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.07.2026−27.07.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут