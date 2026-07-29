До закриття міжбанку у середу, 29 липня, курс долара знизився на 11 копійок у купівлі та продажу, євро подешевшало на 13 копійок у купівлі та продажу.
29 липня 2026, 17:32
Долар та євро подешевшали на міжбанку
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Відкриття 29 липня
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Закриття 29 липня
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Зміни
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44,97/45,00
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44,86/44,89
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11/11
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51,23/51,25
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51,10/51,12
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13/13
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,66−45,15 грн. Євро купують за 50,86 грн, а продають за 51,49 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,00−45,00, євро — 51,24−51,35 грн.
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Джерело: Мінфін
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