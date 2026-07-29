Європейські банки запустили блокчейн RL1 для токенізованих активів

Десять європейських фінансових установ запустили кооперативну мережу Regulated Layer One (RL1). Закритий блокчейн призначений для випуску токенізованих облігацій, цифрових грошей та розрахунків між учасниками.

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Які банки увійшли до корпоративної мережі

У кооператив увійшли ABN AMRO, Cecabank, Chartered Investment, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, DekaBank, DZ BANK, LBBW, Natixis CIB, SC Ventures та Seturion.

Крім того, з релізу випливає, що мережа відкрита для нових учасників. Зокрема, можливим наступним членом кооперативу є організація NatWest, з якою вже тривають переговори.

Що лежить в основі

В основі ініціативи RL1 лежить блокчейн SWIAT, компанія залишається постачальником програмного забезпечення та послуг для RL1. З релізу випливає, що мережа фірми була запущена три роки тому, за цей час вона опрацювала 50 транзакцій на загальну суму 700 млн євро.

Безпосередньо самі учасники описують ініціативу як «колективні європейські зусилля, спрямовані на створення основи для загального розподіленого реєстру під відкритим та гідним довіри управлінням».

Головна мета RL1 — подолати фрагментацію мереж у регульованому фінансовому секторі та створити нейтральну, що належить учасникам, пан'європейську DLT-інфраструктуру для токенізованих активів, цифрових грошей та фінансових сервісів нового покоління.

ПЗ SWIAT вже дозволяє реалізовувати деякі кейси, наприклад, токенізацію цінних паперів.