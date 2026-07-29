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29 липня 2026, 16:37

Полтавський ГЗК зупиняється через проблеми з логістикою та ПДВ

Дефіцит ліквідності та призупинення роботи портів та морського маршруту змушує прийняти рішення про призупинку роботи Полтавського гірничо-збагачувального комбінату — основного активу гірничорудної компанії Ferrexpo — з понеділка, 3 серпня. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на слова голови правління ПГЗК Віктори Лотоуса.

Дефіцит ліквідності та призупинення роботи портів та морського маршруту змушує прийняти рішення про призупинку роботи Полтавського гірничо-збагачувального комбінату — основного активу гірничорудної компанії Ferrexpo — з понеділка, 3 серпня.

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Зупинка комбінату

«Зараз розглядається питання, майже воно прийнято, що з понеділка ми зупиняємося, тому що нам потрібно дочекатися тих обігових коштів, які були отримані за реалізовану продукцію — тобто, можливо, 10 днів, можливо, 20 днів підприємство буде зупинено», — сказав він на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) у Горішніх Плавнях у середу.

Що відбувається на підприємстві

Як зазначив голова ТСК Олексій Гончаренко на початку розгляду питання, ситуація на Полтавському ГЗК значно погіршилася з лютого: за зимовий період воно не працювало 67 діб, а зараз три з чотирьох запланованих суден заблоковані у портах.

Лотоус додав, що одне з суден із продукцією на суму $5−6 млн було вражене дроном, один з членів екіпажу загинув, доля судна невідома, та існує ризик, що воно дрейфує у бік Криму.

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«Немає зв’язку. Станом на вчора-позавчора власник судна нічого не міг проінформувати, що далі… Воно таке, як привид в Чорному морі», — зазначив він

Голова правління уточнив, що через блокування відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) через санкції до акціонера Ferrexpo Костянтина Жеваго, кожен місяць відволікання коштів складає близько 200 млн грн.

«Якби нам повернули обігові (кошти), ми б працювали на рівні минулого року — це десь близько 500 тис. тонн (на місяць)», — сказав він, коментуючи поточний рівень виробництва близько 300 тис. тонн на місяць.

Лотоус додав, що у таких умова рівень зарплати на підприємстві на 10−40% нижче, аніж у конкурентів у Кривому Розі, тож люди розраховуються та залишають підприємство.

«За перше півріччя більше 600 людей розрахувалися з нашими підприємствами — Полтавським та Єристівським ГЗК. Станом на 1 січня працювало 5000 і ще трошки на Белановському ГЗК, а зараз 4400», — сказав голова правління ПГЗК.

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Фінансовий директор ПГЗК Сергій Бавалин додав, що заборгованість перед постачальниками та контрагентами складає наразі близько 200 млн грн.

За словами Лотоуса, акціонери Ferrexpo зараз шукають можливості залучення коштів від інвесторів, які вірять, що підприємство буде працювати.

«Але все ускладняється ситуацією із банкрутствами. Є така компанія як „Максі Капітал Груп“, яка, ми вважаємо, що зовсім невиправдано нас банкрутить. Поки що інвестори вагаються. Але є надія, що ці кошти будуть найдені, і все ж таки підприємство буде працювати», — наголосив голова правління.

Він також зауважив, що у поточній ситуації навіть із вирішенням питання ліквідності компанія не зможе вийти на рівень виробництва 1 млн тонн, бо через ускладнену логістику, високі страхові та фрахтові збори не може «дотягнутися» до ринку Китаю, на який до війни йшло 50−60% продукції.

«По моїм оцінкам, якщо завтра, припустимо, закінчиться війна, ми будемо відновлюватися до довоєнних потужностей не менше п’яти років, якщо не будемо поглиблювати цю прірву», — заявив Лотоус.

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Як повідомлялося, Ferrexpo у січні-червні поточного року виробила 1 млн 385,1 тис. тонн окатків, що на 36% нижче проти січня-червня минулого року, але у другому кварталі наростила на 64% виробництво цієї продукції у порівнянні з першим кварталом — до 860,213 тис. тонн. В 2025 році компанія скоротила виробництво окатків на 47% — до 3 млн 221,5 тис. тонн.

Лондонська фондова біржа (LSE) з травня призупинила торги акціями Ferrexpo через неможливість компанії вчасно опублікувати річну звітність.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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