Банки очікують подальшого зростання депозитів населення та бізнесу — опитування НБУ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 липня 2026, 19:04

Банки очікують подальшого зростання депозитів населення та бізнесу — опитування НБУ

Українські банки у другому кварталі 2026 року зафіксували зростання обсягу коштів, залучених від населення та бізнесу, і очікують продовження цього тренду в липні-вересні. Про це свідчать результати опитування про банківське фондування, яке оприлюднив НБУ.

Банки очікують подальшого зростання депозитів населення та бізнесу — опитування НБУ
Фото: НБУ

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За даними опитування, у другому кварталі банки відзначили збільшення обсягу коштів від домогосподарств, корпоративних клієнтів та за рахунок оптового фондування. Більшість респондентів прогнозує подальше зростання цих показників і в третьому кварталі.

Понад половина банків за обсягом активів також розраховує на залучення оптового фондування, зокрема фінансування проєктів відновлення від Європейського Союзу та міжнародних фінансових організацій.

Водночас середня вартість фондування у квітні-червні зросла переважно через подорожчання коштів корпоративних клієнтів. Натомість вартість коштів населення та оптового фондування дещо знизилася.

Банки також очікують, що у третьому кварталі вартість залучення ресурсів зростатиме через підвищення ставок за депозитами бізнесу. Крім того, респонденти зазначили, що частка валютного фондування продовжує поступово зменшуватися, хоча в липні — вересні істотних змін не прогнозують.

Читайте також: Банки бачать новий попит на кредити: хто найактивніше позичає гроші

Вперше з першого кварталу 2025 року банки повідомили про скорочення строковості фондування. Водночас упродовж наступних 12 місяців вони очікують відновлення тенденції до її зростання.

За результатами опитування, загальний обсяг капіталу банківської системи за останній рік збільшився. Основним чинником його приросту, як і з третього кварталу 2022 року, залишається прибутковість банків.

Водночас учасники опитування вважають, що в майбутньому нарощування капіталу стримуватимуть макроекономічні умови та підвищена ставка податку на прибуток банків.

Опитування

Опитування про банківське фондування проводилося із 16 червня до 6 липня 2026 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 25 фінансових установ із часткою в загальному обсязі активів банківської системи 96%.

«Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України», — зазначає регулятор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами