Банки очікують подальшого зростання депозитів населення та бізнесу — опитування НБУ

Українські банки у другому кварталі 2026 року зафіксували зростання обсягу коштів, залучених від населення та бізнесу, і очікують продовження цього тренду в липні-вересні. Про це свідчать результати опитування про банківське фондування, яке оприлюднив НБУ .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За даними опитування, у другому кварталі банки відзначили збільшення обсягу коштів від домогосподарств, корпоративних клієнтів та за рахунок оптового фондування. Більшість респондентів прогнозує подальше зростання цих показників і в третьому кварталі.

Понад половина банків за обсягом активів також розраховує на залучення оптового фондування, зокрема фінансування проєктів відновлення від Європейського Союзу та міжнародних фінансових організацій.

Водночас середня вартість фондування у квітні-червні зросла переважно через подорожчання коштів корпоративних клієнтів. Натомість вартість коштів населення та оптового фондування дещо знизилася.

Банки також очікують, що у третьому кварталі вартість залучення ресурсів зростатиме через підвищення ставок за депозитами бізнесу. Крім того, респонденти зазначили, що частка валютного фондування продовжує поступово зменшуватися, хоча в липні — вересні істотних змін не прогнозують.

Читайте також: Банки бачать новий попит на кредити: хто найактивніше позичає гроші

Вперше з першого кварталу 2025 року банки повідомили про скорочення строковості фондування. Водночас упродовж наступних 12 місяців вони очікують відновлення тенденції до її зростання.

За результатами опитування, загальний обсяг капіталу банківської системи за останній рік збільшився. Основним чинником його приросту, як і з третього кварталу 2022 року, залишається прибутковість банків.

Водночас учасники опитування вважають, що в майбутньому нарощування капіталу стримуватимуть макроекономічні умови та підвищена ставка податку на прибуток банків.

Опитування

Опитування про банківське фондування проводилося із 16 червня до 6 липня 2026 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 25 фінансових установ із часткою в загальному обсязі активів банківської системи 96%.

«Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України», — зазначає регулятор.