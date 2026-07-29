Перший проєкт за чотири роки: Київміськбуд ввів в експлуатацію ЖК

« Київміськбуд » ввів в експлуатацію перший ЖК після чотирирічної перерви. 28 липня 2026 року Державна інспекція архітектури та містобудування видала сертифікат, що підтверджує готовність ЖК «Поділ Град» до експлуатації, ЖК «Поділ Град» офіційно введено в експлуатацію, повідомили в пресслужбі компанії.

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Передісторія

У 2022 році після повномасштабного вторгнення Київміськбуд встиг здати в експлуатацію Ж К Райдужний — 31 серпня, 1 листопада — ЖК Гвардійський. Після цього найбільший забудовник столиці зупинив усі свої будівельні 24 майданчики. Це понад 120 житлових будинків, 548 000 кв. метрів житла.

Компанія відновила роботу на майданчиках лише в 2025 році, коли рішенням КМДА Київміськбуд докапіталізували на 2,56 млрд грн. Щоправда, після цього холдинг попросив у міської влади Києва ще 3 млрд гривень докапіталізації.

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«Подол Град» — один із об'єктів, переданих Київміськбуду на добудову від корпорації «Укрбуд». Здана сьома черга житлового комплексу має 168 квартир. Загалом у ЖК 577 квартир, 296 паркомісць.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що в липні 2026 року на сайті міської влади оприлюднили проєкт рішення Київської міської ради «Про стабілізацію фінансового стану ПрАТ «ХК «Київміськбуд» шляхом збільшення статутного капіталу». Документ передбачає докапіталізацію компанії у розмірі 3 мільярди гривень.