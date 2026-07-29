Долар до 45,70 грн, євро — до 52,50 грн: банкір дав прогноз курсу на серпень

У серпні курс долара в Україні, найімовірніше, перебуватиме в межах 44,7−45,7 грн, а курс євро — у коридорі 51−52,50 грн. За базового сценарію різких і неконтрольованих курсових стрибків не очікується. Про це заявив Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку.

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Що очікувати від курсу

За його словами, валютний ринок у серпні переважно рухатиметься у фарватері липневих тенденцій. Водночас на курс впливатимуть безпекова ситуація, світові ціни на нафту, ритмічність міжнародної допомоги та активність імпортерів.

«Серпень навряд чи стане місяцем повного валютного „штилю“. Проте й підстав очікувати курсової „негоди“ наразі немає», — зазначив банкір.

Ширший коридор євро він пояснив особливостями його курсоутворення. Вартість європейської валюти в Україні залежить не лише від курсу гривні до долара, а й від співвідношення євро та долара на світових ринках.

Якщо валютна пара євро-долар перебуватиме в межах 1,14−1,16, то, на думку експерта, український курс євро, найімовірніше, залишатиметься у прогнозованому діапазоні.

Серед головних стабілізувальних чинників Сергій Мамедов назвав міжнародну фінансову допомогу, значні резерви та валютні інтервенції Національного банку. За його словами, це створює для валютного ринку достатню «подушку безпеки» та дає НБУ змогу компенсувати ситуативне зростання попиту.

Водночас він не виключає, що з другої половини серпня може зрости попит з боку бізнесу, який готуватиметься до осінньо-зимового періоду, закуповуючи енергоресурси, пальне й обладнання.

«Навіть якщо попит імпортерів тимчасово зросте, це не обов’язково перетвориться на тривале та неконтрольоване ослаблення гривні. Масштаб резервів дає Національному банку достатній простір для маневру. За базового сценарію обсяг валютних інтервенцій НБУ у серпні може становити близько 3,5−4 млрд доларів», — наголосив банкір.

Одним із головних ризиків залишатиметься паливний чинник. Україна залежить від імпорту нафтопродуктів, тому зростання світових цін на нафту збільшує потребу імпортерів у валюті та посилює тиск на ціни.

«Для валютного ринку пальне — це справжній „маятник“. Коли ціни стабільні або знижуються, скорочуються валютні витрати імпортерів і слабшає інфляційний тиск. Якщо ж нафта знову дорожчатиме, попит на валюту зростатиме», — пояснив очільник банку.

Позитивним фактором може стати сезонне стримування інфляції. За прогнозом банкіра, у серпні вона перебуватиме у вузькому коридорі: від дефляції на рівні 0,3% до інфляції близько 0,3%.

Безпекова ситуація також може ситуативно підвищувати попит на готівкові долари та євро. Однак, за словами експерта, така поведінка часто пов’язана не з очікуванням девальвації, а з бажанням мати доступний фінансовий резерв «про всяк випадок».

«У серпні ринок може бути емоційним, але не хаотичним. Попит може зростати, але не обов’язково „ламати“ рівновагу. Якщо не виникне потужних воєнних або зовнішньоекономічних шоків, у серпні валютний ринок має всі шанси втримати відносну стабільність», — підсумував Сергій Мамедов.

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