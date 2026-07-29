Долар до 45,70 грн, євро — до 52,50 грн: банкір дав прогноз курсу на серпень

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 липня 2026, 12:40

Долар до 45,70 грн, євро — до 52,50 грн: банкір дав прогноз курсу на серпень

У серпні курс долара в Україні, найімовірніше, перебуватиме в межах 44,7−45,7 грн, а курс євро — у коридорі 51−52,50 грн. За базового сценарію різких і неконтрольованих курсових стрибків не очікується. Про це заявив Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку.

У серпні курс долара в Україні, найімовірніше, перебуватиме в межах 44,7−45,7 грн, а курс євро — у коридорі 51−52,50 грн.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що очікувати від курсу

За його словами, валютний ринок у серпні переважно рухатиметься у фарватері липневих тенденцій. Водночас на курс впливатимуть безпекова ситуація, світові ціни на нафту, ритмічність міжнародної допомоги та активність імпортерів.

«Серпень навряд чи стане місяцем повного валютного „штилю“. Проте й підстав очікувати курсової „негоди“ наразі немає», — зазначив банкір.

Ширший коридор євро він пояснив особливостями його курсоутворення. Вартість європейської валюти в Україні залежить не лише від курсу гривні до долара, а й від співвідношення євро та долара на світових ринках.

Якщо валютна пара євро-долар перебуватиме в межах 1,14−1,16, то, на думку експерта, український курс євро, найімовірніше, залишатиметься у прогнозованому діапазоні.

Серед головних стабілізувальних чинників Сергій Мамедов назвав міжнародну фінансову допомогу, значні резерви та валютні інтервенції Національного банку. За його словами, це створює для валютного ринку достатню «подушку безпеки» та дає НБУ змогу компенсувати ситуативне зростання попиту.

Водночас він не виключає, що з другої половини серпня може зрости попит з боку бізнесу, який готуватиметься до осінньо-зимового періоду, закуповуючи енергоресурси, пальне й обладнання.

«Навіть якщо попит імпортерів тимчасово зросте, це не обов’язково перетвориться на тривале та неконтрольоване ослаблення гривні. Масштаб резервів дає Національному банку достатній простір для маневру. За базового сценарію обсяг валютних інтервенцій НБУ у серпні може становити близько 3,5−4 млрд доларів», — наголосив банкір.

Одним із головних ризиків залишатиметься паливний чинник. Україна залежить від імпорту нафтопродуктів, тому зростання світових цін на нафту збільшує потребу імпортерів у валюті та посилює тиск на ціни.

«Для валютного ринку пальне — це справжній „маятник“. Коли ціни стабільні або знижуються, скорочуються валютні витрати імпортерів і слабшає інфляційний тиск. Якщо ж нафта знову дорожчатиме, попит на валюту зростатиме», — пояснив очільник банку.

Позитивним фактором може стати сезонне стримування інфляції. За прогнозом банкіра, у серпні вона перебуватиме у вузькому коридорі: від дефляції на рівні 0,3% до інфляції близько 0,3%.

Безпекова ситуація також може ситуативно підвищувати попит на готівкові долари та євро. Однак, за словами експерта, така поведінка часто пов’язана не з очікуванням девальвації, а з бажанням мати доступний фінансовий резерв «про всяк випадок».

«У серпні ринок може бути емоційним, але не хаотичним. Попит може зростати, але не обов’язково „ламати“ рівновагу. Якщо не виникне потужних воєнних або зовнішньоекономічних шоків, у серпні валютний ринок має всі шанси втримати відносну стабільність», — підсумував Сергій Мамедов.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають nitrous2000, rzhornovoi и 26 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами