Таксі в Україні чекають нові правила: що зміниться для водіїв і платформ

Понад 95% ринку таксі в Україні перебуває в тіні, через що бюджет недоотримує податки, а учасники ринку працюють у нерівних умовах. Мінвідновлення готує законодавчі зміни, які мають визначити правила роботи цифрових платформ, спростити легалізацію водіїв і посилити вимоги до безпеки перевезень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту.

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У міністерстві зазначають, що чинне законодавство не враховує фактичну модель роботи ринку, де більшість поїздок уже організовують через цифрові платформи.

Нова модель регулювання має передбачати:

визначення правового статусу цифрових платформ;

спрощення легальної роботи водіїв через цифровізацію процедур;

єдині правила для всіх учасників ринку;

посилення вимог до безпеки перевезень;

вимоги щодо страхування пасажирів;

підвищення прозорості ринку та сплати податків.

У Мінвідновлення орієнтуються на підхід, який застосовується в більшості країн ЄС. Там цифрові платформи працюють як технологічні сервіси, а перевезення здійснюють ліцензовані перевізники відповідно до транспортного законодавства.

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Перший заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач зазначив, що нове регулювання має одночасно забезпечити прозорі правила для бізнесу, розвиток цифрових сервісів, конкуренцію та захист пасажирів.

Як пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, майже 95% ринку таксі в Україні працює в тіні, а бюджет втрачає до 4,5 млрд грн.

В Україні працює близько 172 тисячі водіїв таксі, і лише 9,5 тисячі з них легально. Це означає, що майже 95% ринку досі перебуває поза правовим полем.

Згідно з дослідженням Urban Research Center Київської школи економіки, за 2025 рік українці здійснили близько 239 млн поїздок на таксі, а обсяг ринку сягнув приблизно $1 млрд (46 млрд грн). Але через те, що таксі працює здебільшого в тіні, державний бюджет щороку недоотримує до 4,5 млрд грн.

Усе через застарілу модель регулювання, орієнтовану на автопарки з ліцензіями, тоді як реальний ринок давно перейшов у цифрові платформи.

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9 червня Верховна Рада ухвалила закон 15111-д про оподаткування доходів через цифрові платформи. Він поширюється не лише на таксі, а й на доставку, оренду житла та інші сервіси на кшталт Bolt, Uklon, Glovo чи Airbnb. Згідно з ним, платформи стають податковими агентами, а дохід оподатковується за пільговою ставкою 10%.

«Але, як я вже писала, закон завис через спробу хитромудрих протягнути в тілі цього закону поправку, яка абсолютно його не стосувалась, а натомість руйнувала важливий антикорупційний запобіжник — фактично демонтувала довічний статус РЕР і обмежувала моніторинг РЕРів 12-ма місяцями після залишення посади.

Що ж, поправку, протягнули, але закон досі не підписано і попри те, що він є частиною нашого пакету євроінтеграційних зобов’язань, Рада Європи, Єврокомісія та МВФ не радять запускати його з цією поправкою всередині", — підсумувала вона.