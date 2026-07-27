Студентам пропонують зарплати від 21 тис. грн: які вакансії найпопулярніші

Велику кількість посад, що підходять студентам та кандидатам молодше 18 років фіксували у сфері роздрібної торгівлі, продажів та закупок. За результатами дослідження «OLX Робота», подекуди кількість вакансій помітно зросла, якщо порівнювати з даними червня минулого року, пише «УНІАН».

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Де найбільше пропозицій

Найбільше пропозицій на посаду продавця, у порівнянні з минулим роком кількість оголошень зросла на 12%. Медіанна зарплата у червні 2026 року становила 25 350 грн. Також у цій сфері для молоді є чимало пропозицій роботи:

касиром — медіанна зарплата 25 845 грн;

продавцем консультантом — 25 475 грн;

пекарем — 33 300 грн;

менеджером з продажу — 27 750 грн.

Втім роботодавці відкриті до найму молодих фахівців і в інших сферах. Зокрема спостерігається високий рівень пропозиції у категоріях логістики та доставки, а також будівництва та облицювальних робіт. Для юних кандидатів пропонують посади вантажника (29 159 грн), водія (33 500 грн), різноробочого (25 250 грн), будівельника (36 750 грн).

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На низку цих вакансій рівень пропозиції помітно вищий, ніж минулого року: у кількості оголошень фіксується +34% на вакансію вантажника, +25% на будівельника, +19% на різноробочого.

Крім того, у літній сезон традиційно вищий попит на працівників у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму. Серед таких пропозицій багато тих, що підходять і студентам, і кандидатам молодше 18 років. Зокрема вакансії:

кухаря — 33 150 грн;

бариста — 21 400 грн;

офіціанта — 22 625 грн.

За результатами дослідження, кількість пропозицій роботи, що підходять юним кандидатам, суттєво зросла у Закарпатській (+26%), Житомирській (+24%), Львівській (+23%), Волинській (+20%) та Кіровоградській (+18%) областях. Помірне зростання на +13% відбулось відразу у трьох областях: Чернігівській, Тернопільській та Миколаївській.

У Київській області, де ринок праці найбільш насичений, кількість вакансій для юних кандидатів майже не змінилась: -1% у порівнянні з червнем 2025 року.

Натомість суттєве зниження рівня пропозиції спостерігали у Сумській (-28%), Полтавській (-20%) та Дніпропетровській (-20%) областях.

Згідно з результатами дослідження, роботодавці розглядають працевлаштування молодих кандидатів як один із шляхів подолання кадрової кризи. Готові наймати як кандидатів без досвіду (50% опитаних роботодавців), так і молодих фахівців з умовою подальшого навчання (37%). Підвищення заробітних плат є одним із шляхів утримання працівників та залучення нових талантів.