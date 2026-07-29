Ціни на нафту різко зросли на тлі загострення напруженості між США та Іраном

У середу, 29 линя, нафта подорожчала майже на $3 за барель на тлі спільних ударів США та Саудівської Аравії по Іраку, перехоплення іранських балістичних ракет, спрямованих на американські сили на Близькому Сході, а також скорочення запасів сирої нафти у США. Про це повідомляє Reuters.

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Станом на 09:45 ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $2,70 (3,2%) до $86,79 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) додала $2,65 (3,3%), піднявшись до $81,91 за барель.

«Новий імпульс для зростання цін з'явився після того, як США заявили про перехоплення несподіваної атаки на свої війська», — зазначили аналітики ING.

За їхніми словами, останні події зменшують очікування щодо швидкої деескалації в Перській затоці.

Військова ескалація

У середу США та Саудівська Аравія завдали ударів по підтримуваних Іраном угрупованнях в Іраку, звинувативши їх у атаках безпілотниками на саудівські нафтові об'єкти. У відповідь Тегеран заявив, що покладати на нього відповідальність за ці атаки є «серйозною помилкою».

Удари були завдані через кілька годин після того, як американські військові повідомили, що зірвали несподівану атаку Ірану на свої сили в регіоні.

Провал дипломатії

Танкерний рух через стратегічну Ормузьку протоку залишається мінімальним — у вівторок через неї пройшли лише п'ять цивільних суден.

Оман запропонував Ірану план, підтриманий країнами Перської затоки, який передбачає спільне управління протокою та запровадження добровільних зборів за її використання.

Водночас Тегеран відкинув пропозицію Оману щодо спільного регіонального управління Ормузькою протокою. До початку війни через неї транспортувалася приблизно п'ята частина світових поставок нафти та природного газу, тому відмова Ірану знижує шанси на реалізацію цієї ініціативи, повідомив високопосадовець Ірану.

«Ми вважаємо, що найближчим часом ціни на нафту Brent продовжать різко коливатися в діапазоні $80−100 за барель, оскільки конфлікт на Близькому Сході то загострюється, то послаблюється», — заявив керівник відділу досліджень енергетичного ринку DBS Bank Сувро Саркар.

За його словами, ситуація загострилася після того, як на початку тижня президент США Дональд Трамп дав сигнал про готовність повернутися до дипломатичного врегулювання.

Скорочення запасів у США

Додаткову підтримку цінам надало скорочення запасів сирої нафти у США. За даними Американського інституту нафти (API), за тиждень, що завершився 24 липня, вони зменшилися приблизно на 3,3 млн барелів.

Крім того, джерела Reuters повідомляють, що ОПЕК+, найімовірніше, призупинить заплановане збільшення видобутку нафти на три місяці, починаючи з жовтня.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у вівторок, 28 липня, ціни на нафту продовжили знижуватися на тлі сподівань на врегулювання конфлікту між США та Іраном. Обидва еталонні сорти нафти втратили близько 8% вартості після того, як США призупинили кампанію повітряних ударів по Ірану у вихідні.