ЄЦБ повідомив, коли зарплати в єврозоні почнуть зростати швидше

Зростання зарплат у єврозоні може прискоритися до початку 2027 року, однак залишатиметься значно нижчим за попередні максимальні показники. Про це заявив Європейський центральний банк (ЄЦБ), який оцінює ризики для інфляції на тлі наслідків війни між Іраном та його противниками, повідомляє Bloomberg.

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За даними оновленого індексу зарплат ЄЦБ, у першому кварталі 2027 року заробітні плати у єврозоні можуть зрости на 2,7% у річному вимірі. У третьому та четвертому кварталах 2026 року очікується зростання на 2,6%.

Це більше, ніж прогнозувалося на першу половину року, однак все ще значно нижче за пік 2024 року, коли зарплати зросли на 5,2%.

ЄЦБ пояснює динаміку ефектом одноразових виплат

У центральному банку зазначили, що прискорення зростання зарплат протягом року пов'язане із завершенням впливу великих одноразових виплат, які були здійснені у 2024 році, але вже не враховувалися у 2025-му.

«Інформація щодо майбутніх тенденцій продовжує вказувати на стабільний рівень узгодженого тиску на зарплати у 2026 році та першому кварталі 2027 року», — заявили в ЄЦБ.

Регулятор уважно стежить за динамікою зарплат, намагаючись не допустити повторення ситуації, коли зростання цін на енергоносії запускає тривалий цикл підвищення зарплат і цін. Саме такий сценарій спостерігався після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

ЄЦБ готовий знову підвищити ставки

Минулого тижня регулятор залишив облікову ставку без змін після її підвищення на 25 базисних пунктів у червні.

Водночас джерела, знайомі із ситуацією, повідомляють, що регулятор готовий знову підвищити ставки у вересні, якщо інфляційні очікування суттєво не покращаться.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що останні показники підтверджують очікуване «поступове зниження темпів зростання зарплат».

За її словами, наразі немає ознак виникнення так званих ефектів другого порядку, коли початкове зростання цін призводить до стійкого підвищення зарплат, а це, у свою чергу, знову стимулює інфляцію.

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Аналітики не бачать ризику повторення інфляційного сценарію 2022 року

«Попередні індикатори свідчать про низький ризик повторення значного самопідсилювального тиску на зарплати, який ми спостерігали під час інфляційної хвилі 2022 року», — заявили аналітики Oxford Economics Паоло Гріньяні та Ієн Сіммонс.

На думку аналітиків, ризик повторення інфляційного сценарію 2022 року залишається низьким через кілька причин:

цьогорічний енергетичний шок має обмежений масштаб і, ймовірно, буде нетривалим;

компанії поки що не стикаються із суттєвим зростанням витрат;

споживачі не очікують різкого прискорення інфляції;

ситуація на ринку праці є слабшою, ніж у 2022 році.

Схожої думки дотримується і член Ради керуючих ЄЦБ, голова центрального банку Кіпру Христодулос Пацісалідес.

«Щодо зарплат і зарплатних індикаторів — там немає нічого тривожного. Якщо щось і змінилося, то моє враження таке, що вимоги щодо підвищення зарплат залишаються стриманими», — сказав він в інтерв'ю Econostream Media.

Частина чиновників закликає ЄЦБ не чекати

Водночас деякі представники ЄЦБ залишаються обережними. Зокрема, очільник Нацбанку Словаччини Петер Казимир попереджає, що регулятор не може просто чекати, поки вторинні інфляційні ефекти стануть очевидними. За його словами, якщо діяти лише після їх появи, це може бути вже запізно.