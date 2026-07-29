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29 липня 2026, 15:54

BMW готує масштабні скорочення: найбільше постраждає Німеччина

Німецький автогігант BMW AG пропонує тисячам своїх працівників у Німеччині добровільні компенсаційні пакети, оскільки автовиробник намагається оптимізувати свою структуру, щоб ефективніше конкурувати з китайськими суперниками. Про це пише Bloomberg.

Німецький автогігант BMW AG пропонує тисячам своїх працівників у Німеччині добровільні компенсаційні пакети, оскільки автовиробник намагається оптимізувати свою структуру, щоб ефективніше конкурувати з китайськими суперниками.

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Де планують найбільше скорочень

За інформацією видання, BMW планує скоротити близько 8000 робочих місць у всьому світі, і більшість цих скорочень припаде саме на Німеччину. Програма добровільного виходу з компанії стане одним із ключових елементів масштабнішої реструктуризації, яку проводить автовиробник на тлі зростання тиску на німецький автомобільний сектор.

Компенсаційні пакети запропонують працівникам підрозділів досліджень і розробок, планування, а також інших корпоративних функцій. Водночас працівники виробничих ліній не зможуть скористатися цією програмою. BMW також планує найближчими місяцями скоротити кількість управлінських посад у межах оптимізації структури.

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Генеральний директор BMW Мілан Неделкович та представники ради працівників компанії мають представити програму добровільного скорочення персоналу під час загальних зборів співробітників у Німеччині 29 липня. Вона стартує у жовтні та триватиме до 2027 року.

У BMW очікують, що скорочення витрат завдяки цій програмі позитивно вплинуть на прибутковість компанії у 2028 році. Рішення ухвалили після того, як минулого місяця автовиробник попередив про погіршення фінансових результатів.

Представник BMW підтвердив, що компанія досягла домовленості з радою працівників щодо програми реструктуризації в Німеччині, однак відмовився розкривати додаткові деталі.

З чим пов'язане скорочення

Скорочення витрат BMW пов’язані з кількома факторами: падінням продажів у Китаї, американськими митами та високою собівартістю виробництва в Європі. Китайський ринок залишається найбільшим для компанії, однак BMW стикається там із посиленням конкуренції з боку місцевих виробників, зокрема BYD, особливо у сегменті електромобілів.

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BMW також стикається з наслідками геополітичних ризиків, зокрема війни на Близькому Сході та американських тарифних обмежень.

Нещодавно компанія вирішила відмовитися від участі у цьогорічному Паризькому автосалоні, переглядаючи свої стратегічні пріоритети, а минулого місяця заявила про посилення заходів зі скорочення витрат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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