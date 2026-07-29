За І півріччя 2026 р. українці імпортували понад 169 тис. легкових авто загальною вартістю 96,6 млрд грн. Про це пише «Укравтопром» з посиланням на Державну митну служба.
29 липня 2026, 10:03
Українці імпортували легкових авто майже на 100 млрд грн за пів року: звідки ввозили найчастіше
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Вживані авто склали понад 70% загального імпорту, забезпечивши надходження митних платежів до держбюджету на 17,7 млрд грн, нові — 14,4 млрд грн.
Які авто обирали найчастіше:
- бензинові — 54,5%;
- дизельні — 20,3%;
- електромобілі — 13%;
- гібриди — 12,1%.
Середня вартість імпортованих авто:
- • гібриди — $27 тис.;
- • дизельні — $16 тис.;
- • електромобілі — понад $10 тис.;
- • бензинові — $9 тис.
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Автомобілі завозили більш ніж із 50 країн, але найбільше — з:
- США — 73,2 тис. авто (43% від загального імпорту);
- Німеччини — 17,3 тис. (10%);
- Польщі — 14,6 тис. (9%)
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Джерело: Мінфін
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