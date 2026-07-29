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29 липня 2026, 14:15

Фондовий ринок Південної Кореї втратив понад $2 трлн через обвал акцій

У середу, 29 липня, південнокорейський фондовий ринок другий день поспіль пережив масштабний розпродаж. Після стрімкого зростання акцій компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, інвестори почали масово виходити з позицій, що призвело до втрати до $2,18 трлн ринкової вартості компаній. Найбільше постраждали роздрібні інвестори, які купували акції із залученням позикових коштів. Про це повідомляє Reuters.

Фондовий ринок Південної Кореї втратив понад $2 трлн через обвал акцій
Фото: pixabay

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Базовий індекс KOSPI під час торгів падав на 12,6%, однак до закриття скоротив втрати до 6%. Напередодні індекс обвалився майже на 11%, а нинішнє падіння може стати найгіршим місячним результатом за всю історію. Лише трохи більше ніж за місяць KOSPI втратив майже 40% вартості від свого піку.

Маржинальні інвестори посилили обвал

Обсяги торгів залишалися низькими, що свідчить про майже повне зникнення покупців у секторі, який ще кілька тижнів тому був одним із найпопулярніших у світі. Йдеться насамперед про виробників чипів, які активно заробляли на бумі інвестицій у сферу штучного інтелекту.

Значну частину цих акцій скуповували приватні інвестори, використовуючи кредитне плече. Саме цей фактор, який раніше прискорював зростання ринку, тепер посилює його падіння, адже брокери примусово закривають збиткові позиції клієнтів.

Під час парламентських слухань міністр фінансів Південної Кореї Ку Юн Чхоль вибачився за запровадження біржових фондів (ETF) із кредитним плечем на окремі акції. За його словами, рішення було недостатньо продуманим. Він також повідомив, що уряд розглядає заходи зі стабілізації ринку, зокрема перегляд правил регулювання таких фондів, які, на думку частини аналітиків, сприяли надмірному використанню позикових коштів на фондовому ринку.

Результати SK Hynix не заспокоїли інвесторів

«Це була надзвичайно популярна інвестиційна стратегія, від якої зараз масово відмовляються», — зазначив керівник напряму стратегії азійських акцій Societe Generale у Гонконзі Френк Бензімра.

За його словами, найбільше дешевшають саме ті акції, у яких інвестори використовували найбільше кредитного плеча.

Навіть сильна квартальна звітність SK Hynix, яка повідомила про шестикратне зростання прибутку, не змогла зупинити паніку. Інвестори очікували ще кращих результатів.

Акції SK Hynix під час торгів втрачали майже 20%, але згодом скоротили падіння до 9,6%. Акції Samsung Electronics знижувалися на 14%, а закрилися зі спадом на 5,2%.

Разом SK Hynix і Samsung формують понад половину ринкової капіталізації індексу KOSPI та були головними драйверами його зростання цього року, оскільки інвестори прагнули заробити на бумі штучного інтелекту на тлі дефіциту сучасних мікросхем пам'яті.

Акції найбільшого у світі контрактного виробника чипів TSMC на Тайвані також подешевшали — на 3,5%.

Чи досяг ринок дна

«Надії на відновлення ринку після майже 10-відсоткового падіння напередодні швидко зникли. Це спровокувало панічні продажі та змусило більшість інвесторів фіксувати збитки», — зазначив аналітик Kiwoom Securities Хан Джі Йонг.

За його словами, учасники ринку дедалі більше сумніваються, що нинішній рівень індексу стане його мінімумом.

Попри різке падіння, з початку року індекс KOSPI все ще зріс на 41,5% у доларовому еквіваленті, що робить його найуспішнішим серед провідних фондових ринків світу у 2026 році.

Стратег BNY з макроекономіки Азійсько-Тихоокеанського регіону Ві Кхун Чонг вважає, що використання кредитного плеча на корейському ринку акцій досі залишається високим, тому подальший розпродаж не можна виключати.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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