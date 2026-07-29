Один із найбільших виробників залізорудної сировини в Україні призупиняє роботу

Південний гірничо-збагачувальний комбінат (Південний ГЗК), спільне підприємство групи «Метінвест» Ріната Ахметова та інших акціонерів, частково призупиняє роботу через атаки росії на цивільні торговельні судна, які прямують до українських чорноморських портів. Про це повідомила пресслужба компанії 28 липня.

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Погіршення ситуації

У компанії зазначили, що рішення повʼязане з погіршенням ситуації в чорноморських портах. За її даними, у липні під російські ракетні удари потрапили щонайменше 12 цивільних суден, зокрема ті, що перевозили продукцію українських металургійних підприємств.

Через ризики для екіпажів судновласники припинили рейси до українських портів.

У результаті в портах і на складах Південного ГЗК накопичилися партії залізної руди, підготовлені до експорту. Через неможливість відвантажувати продукцію підприємство скорочує видобуток.

У компанії також нагадали, що від початку повномасштабної війни комбінат працював в умовах обстрілів, перебоїв з енергопостачанням, зростання логістичних витрат, а також після запровадження механізму CBAM і посилення квот ЄС на українську продукцію ГМК.

Підприємство розраховує відновити видобуток у серпні, якщо дозволить безпекова ситуація. На час призупинення робіт працівників залучать до ремонтних і регламентних робіт.

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