Звільнення в Big Tech коштували компаніям мільярди: хто витратив найбільше

Технологічні гіганти США витратили мільярди доларів на виплати співробітникам, звільненим у рамках масштабних скорочень штату та реструктуризації бізнесу, пише Business Insider. Видання проаналізувало річні звіти та склало рейтинг компаній щодо витрат на вихідну допомогу.

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Деталі

Список очолив найбільший онлайн-ретейлер США Amazon. За підсумками 2025 року компанія відобразила оціночні витрати на вихідну допомогу у розмірі $2,7 млрд. З цієї суми $1,8 млрд було виділено лише у третьому кварталі. У той період Amazon оголосив про звільнення до 30 000 співробітників — майже 10% офісного персоналу. Реструктуризацію штату Amazon затіяв після масштабного найму під час пандемії.

«Виходить, що звільнення кожного співробітника коштувало Amazon $60 000», — підрахував Business Insider.

Amazon став єдиною компанією з «Чудової сімки», яка розкрила витрати на вихідну допомогу у звіті окремим рядком. Apple, Meta, Nvidia та Alphabet не публікували таких даних, а Tesla та Microsoft, яка зараз, за даними джерел Business Insider, готує нову хвилю скорочень, об'єднують вихідну допомогу з іншими витратами. Тому видання виключила їх із аналізу.

Друге місце в рейтингу витрат на звільнення поділили Oracle і Intel. Кожна з цих компаній витратила на співробітників, що звільняються, близько $1,8 млрд.

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У Oracle чисельність персоналу скоротилася на 21 000 осіб із травня 2025 по травень 2026 року. Витрати компанії на реструктуризацію, які включають вихідну допомогу та супутні витрати, зросли на 391% — з $374 млн до майже $1,8 млрд. «У міру зростання нашого хмарного бізнесу та сегменту ІІ ми постійно перерозподілятимемо ресурси і реструктуруватимемо команди розробників, щоб пропонувати клієнтам кращі продукти».

Intel у 2025 році скоротив близько 15% штату — понад 25 000 осіб. Масштабні звільнення стали частиною програми зниження витрат, що проводить генеральний директор Лип-Бу Тан. У середньому одного звільненого співробітника припало понад $70 000 компенсації. Intel не відповів на запит про коментарі.

Cisco повідомила про витрати на вихідну допомогу у розмірі $617 млн, а Dell — про $569 млн. Виробники чіпів AMD і Micron витратили значно менше: $79 млн і $30 млн відповідно.

Dell скорочує штат вже кілька років на тлі падіння попиту на персональні комп'ютери. За останні три роки чисельність співробітників компанії зменшилася на 36 000 осіб — або 27%. Cisco направила заощаджені під час реструктуризації кошти на розвиток технологій штучного інтелекту. Представники Dell, Cisco, AMD та Micron не відповіли на запити Business Insider.