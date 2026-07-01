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1 липня 2026, 16:24

Звільнення в Big Tech коштували компаніям мільярди: хто витратив найбільше

Технологічні гіганти США витратили мільярди доларів на виплати співробітникам, звільненим у рамках масштабних скорочень штату та реструктуризації бізнесу, пише Business Insider. Видання проаналізувало річні звіти та склало рейтинг компаній щодо витрат на вихідну допомогу.

Технологічні гіганти США витратили мільярди доларів на виплати співробітникам, звільненим у рамках масштабних скорочень штату та реструктуризації бізнесу, пише Business Insider.

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Деталі

Список очолив найбільший онлайн-ретейлер США Amazon. За підсумками 2025 року компанія відобразила оціночні витрати на вихідну допомогу у розмірі $2,7 млрд. З цієї суми $1,8 млрд було виділено лише у третьому кварталі. У той період Amazon оголосив про звільнення до 30 000 співробітників — майже 10% офісного персоналу. Реструктуризацію штату Amazon затіяв після масштабного найму під час пандемії.

«Виходить, що звільнення кожного співробітника коштувало Amazon $60 000», — підрахував Business Insider.

Amazon став єдиною компанією з «Чудової сімки», яка розкрила витрати на вихідну допомогу у звіті окремим рядком. Apple, Meta, Nvidia та Alphabet не публікували таких даних, а Tesla та Microsoft, яка зараз, за даними джерел Business Insider, готує нову хвилю скорочень, об'єднують вихідну допомогу з іншими витратами. Тому видання виключила їх із аналізу.

Друге місце в рейтингу витрат на звільнення поділили Oracle і Intel. Кожна з цих компаній витратила на співробітників, що звільняються, близько $1,8 млрд.

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У Oracle чисельність персоналу скоротилася на 21 000 осіб із травня 2025 по травень 2026 року. Витрати компанії на реструктуризацію, які включають вихідну допомогу та супутні витрати, зросли на 391% — з $374 млн до майже $1,8 млрд. «У міру зростання нашого хмарного бізнесу та сегменту ІІ ми постійно перерозподілятимемо ресурси і реструктуруватимемо команди розробників, щоб пропонувати клієнтам кращі продукти».

Intel у 2025 році скоротив близько 15% штату — понад 25 000 осіб. Масштабні звільнення стали частиною програми зниження витрат, що проводить генеральний директор Лип-Бу Тан. У середньому одного звільненого співробітника припало понад $70 000 компенсації. Intel не відповів на запит про коментарі.

Cisco повідомила про витрати на вихідну допомогу у розмірі $617 млн, а Dell — про $569 млн. Виробники чіпів AMD і Micron витратили значно менше: $79 млн і $30 млн відповідно.

Dell скорочує штат вже кілька років на тлі падіння попиту на персональні комп'ютери. За останні три роки чисельність співробітників компанії зменшилася на 36 000 осіб — або 27%. Cisco направила заощаджені під час реструктуризації кошти на розвиток технологій штучного інтелекту. Представники Dell, Cisco, AMD та Micron не відповіли на запити Business Insider.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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