27 лютого 2026, 11:35

ШІ замінює людей: компанія Джека Дорсі Block звільняє 40% персоналу

Фінтех-корпорація Block (материнська компанія платіжних сервісів Square, Cash App та Afterpay) ухвалила рішення про безпрецедентне скорочення штату на 40%, звільнивши понад 4 тисячі співробітників. Головною причиною масових звільнень стало впровадження «інтелектуальних інструментів» (штучного інтелекту), що дозволяють значно автоматизувати робочі процеси. Про це повідомляє CNN 26 лютого.

Фінтех-корпорація Block (материнська компанія платіжних сервісів Square, Cash App та Afterpay) ухвалила рішення про безпрецедентне скорочення штату на 40%, звільнивши понад 4 тисячі співробітників.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Оптимізація заради швидкості, а не порятунок від кризи

Після хвилі звільнень у компанії залишиться трохи менше ніж 6 тисяч працівників. Засновник і генеральний директор Block Джек Дорсі запевнив, що скорочення не є ознакою фінансових проблем. У своєму дописі в соціальній мережі X він підкреслив: «наш бізнес сильний… валовий прибуток продовжує зростати».

Рішення продиктоване виключно прагненням підвищити ефективність завдяки новітнім технологіям. У листі до акціонерів Дорсі пояснив свою логіку так: «Значно менша команда, використовуючи інструменти, які ми створюємо, може робити більше і краще. А можливості інтелектуальних інструментів зростають з кожним тижнем».

Цю ж думку підтримала й фінансова директорка Block Амріта Ахуджа, зазначивши у фінансовому звіті: «Ми бачимо можливість рухатися швидше з меншими, високоталановитими командами, використовуючи штучний інтелект для автоматизації більшого обсягу роботи».

Повернення до допандемічних масштабів

Як і багато інших технологічних гігантів, Block надмірно розширив свій штат під час пандемії, намагаючись задовольнити попит на онлайн-послуги. Для порівняння: наприкінці 2019 року в компанії працювало 3835 осіб, тоді як напередодні звільнень ця цифра перевищувала 10 тисяч. Схожу тенденцію мала й корпорація Meta, яка за два роки майже подвоїла кількість персоналу.

Дорсі вирішив провести скорочення одномоментно. За його словами, він обрав чесний шлях і діяв рішуче, замість того, щоб «скорочувати поступово протягом місяців або років». Компанія запропонувала працівникам суттєві компенсації:

  • вихідну допомогу за 20 тижнів або більше (залежно від стажу);
  • додаткову виплату в розмірі 5000 доларів;
  • оплату медичного страхування на шість місяців;
  • право на акції, що набувають чинності до кінця травня;
  • можливість залишити собі корпоративну техніку.

Інвестори зустріли новину про різке скорочення витрат з ентузіазмом — після оголошення акції Block злетіли на 24%.

Глобальний тренд технологічного сектору

Засновник Block переконаний, що його компанія просто діє на випередження, тоді як інші гравці ринку відстають. «Я думаю, що більшість компаній запізнюються. Протягом наступного року, я вірю, більшість компаній дійдуть такого ж висновку і зроблять подібні структурні зміни. Я волів би дістатися туди чесно і на наших власних умовах, ніж бути змушеним робити це реактивно», — написав він.

Слова Дорсі відображають загальний настрій серед керівників технологічних компаній. Лише за останній рік такі гіганти як Amazon, Meta, Microsoft та Verizon провели масштабні скорочення, частково пов'язані з переходом на ШІ. Восени в Amazon заявляли, що потребують «менше рівнів», щоб «працювати якомога швидше», назвавши ШІ «найбільш трансформаційною технологією, яку ми бачили з часів появи інтернету».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
