Техгіганти скорочують персонал на тлі мільярдних інвестицій у штучний інтелект

Американські технологічні компанії від початку 2026 року скоротили майже 140 000 робочих місць та продовжують масштабні чистки у секторі на тлі рекордних інвестицій у штучний інтелект. За інформацією Financial Times та даними Challenger, Gray & Christmas, на технологічну галузь припала понад третина всіх корпоративних звільнень у США за цей період.

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Чотири найбільші хмарні провайдери — Amazon, Alphabet, Meta та Microsoft — скоротили 50 000 працівників, що становить близько 6% від їхнього загального штату.

Масові звільнення стали наслідком надмірного найму в періоди пандемії Covid-19, проте тепер компанії спрямовують ресурси на інфраструктуру. Ті ж чотири техногіганти планують сукупно витратити $725 млрд на будівництво дата-центрів, тоді як Oracle додатково інвестує $70 млрд в інфраструктуру для ШІ-клієнтів на кшталт OpenAI.

Фінансовий тиск на тлі таких витрат уже дається взнаки. У червні Oracle звільнила понад 20 тисяч працівників, після чого агенція S&P знизила її кредитний рейтинг до рівня лише на щабель вище «сміттєвого», пославшись на слабкий грошовий потік і невизначеність окупності інвестицій.

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Паралельно корпорації переглядають бізнес-моделі у перспективних раніше сегментах: на початку липня Microsoft скоротила 4800 робочих місць переважно в ігровому підрозділі Xbox, переглянувши стратегію всього через три роки після поглинання Activision Blizzard за $75 млрд.

ШІ як прикриття чи реальна оптимізація?

Менеджмент окремих компаній прямо пояснює звільнення зростанням ефективності завдяки штучному інтелекту. За даними Challenger, з травня 2023 року технологію згадували як причину скорочення близько 170 тисяч корпоративних робочих місць. У травні виконавчий директор Block Джек Дорсі звільнив майже половину з 10 тисяч співробітників, заявивши про зміну вимог до чисельності штату через ШІ.

Проте низка економістів скептично ставиться до таких заяв. Професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі Енріко Моретті зазначає, що посилання на інновації часто є лише зручним виправданням для маскування управлінських помилок під час надмірного найму попередніх років. Ринок реагує на це відповідним чином: аналіз FT показав, що компанії, які пояснювали звільнення впровадженням ШІ, упродовж 30 торгових днів після оголошення відставали від індексу Nasdaq майже на 10%, тоді як інші фірми — лише на 4%.

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Попри масштабні скорочення в традиційних підрозділах галузі, профільні ШІ-стартапи на кшталт Anthropic та OpenAI продовжують активно розширювати штати, частково компенсуючи кадрові втрати на ринку праці.