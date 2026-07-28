Із 1 серпня 2026 року податкові агенти, фізичні особи-підприємці (ФОП) та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, застосовуватимуть нові форми Податкового розрахунку. Про це повідомило Головне управління ДПС у м. Києві.
Із 1 серпня запрацюють нові форми Податкового розрахунку: що зміниться
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Нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого або виплаченого фізичним особам, утриманого податку та єдиного внеску, а також оновлений порядок їх заповнення й подання набрали чинності 17 липня 2026 року.
Хто і коли звітуватиме за новими формами
Із 1 серпня нові форми застосовуватимуть:
- податкові агенти (крім ФОП і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) — під час подання звітності за липень 2026 року;
- ФОП і особи, які провадять незалежну професійну діяльність — під час подання нового квартального Податкового розрахунку з розподілом показників за місяцями кварталу.
До 1 серпня ФОП і самозайняті особи можуть і надалі подавати звітність за чинною місячною формою, оскільки квартальна форма ще не застосовується. Наразі ДПС приймає та опрацьовує розрахунки за квітень-червень 2026 року.
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Повторно подавати звітність не потрібно
Дублювати звітність не потрібно:
- якщо Розрахунок за всі місяці кварталу вже подано за місячною формою, повторно подавати його після запровадження квартальної форми не потрібно;
- якщо звітність за місячною формою подано не за всі місяці кварталу, квартальний Розрахунок необхідно подати лише за ті місяці, за які звітність ще не подавалася.
У ДПС нагадали, що Розрахунок подається лише у разі нарахування або виплати доходів фізичним особам у звітному періоді.
За II квартал 2026 року Податковий розрахунок необхідно подати не пізніше 10 серпня 2026 року.
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