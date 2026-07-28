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28 липня 2026, 14:20

Київ отримав €50 млн на підтримку теплопостачання: на що підуть гроші та чи допоможе це пройти зиму

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив кредит на 50 млн євро для «Київтеплоенерго». Гроші мають допомогти головному теплопостачальному підприємству столиці стабільно працювати в умовах війни, коли система зазнає пошкоджень, а витрати на її ремонт критично зростають.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив кредит на 50 млн євро для «Київтеплоенерго».

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Йдеться не про одноразову виплату для підготовки до зими, а про підтримку поточної роботи підприємства. Кредит допоможе покривати критичні потреби «Київтеплоенерго», яке забезпечує теплом житлові будинки, школи, дитячі садки, лікарні та бізнес.

Для киян це означає додатковий фінансовий ресурс, який має допомогти підприємству своєчасно виконувати необхідні роботи: підтримувати роботу теплових мереж, обладнання та об'єктів генерації, які забезпечують місто теплом.

Ризики через війну залишаються високими, тому частину кредиту застрахує гарантія Європейського Союзу. Загальна вартість проєкту становить 55 млн євро: 50 млн євро — кредит ЄБРР, ще 5 млн євро — грантова підтримка зі спеціального фонду реагування на кризові ситуації.

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Київ робить ставку на власну генерацію

Окремий напрям підготовки столиці до зими — розвиток когенерації. Це газові установки, які одночасно виробляють електроенергію та тепло. Вони мають зробити систему більш стійкою у випадку пошкодження великих енергетичних об'єктів.

«Київтеплоенерго» планує закупити, встановити та запустити такі установки в Києві за підтримки ЄБРР.

Також у межах ширшої програми ЄБРР передбачена підтримка міських сервісів для ветеранів і членів їхніх родин. У Києві такі послуги включають, зокрема, допомогу з реабілітацією, соціальною підтримкою, оформленням пільг, працевлаштуванням та іншими питаннями адаптації після повернення із служби.

Кредит ЄБРР не усуває всіх ризиків для енергосистеми столиці, однак дає місту додатковий ресурс для проходження опалювального сезону та швидшого реагування у разі нових атак.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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