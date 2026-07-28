Кількість угод зі злиття та поглинання в Україні зросла на 14%: які галузі цікавлять інвесторів

Попри повномасштабну війну, український ринок злиттів і поглинань (M&A) продовжує демонструвати позитивну динаміку. За даними KPMG, кількість угод за перше півріччя 2026 року зросла, а інтерес іноземних інвесторів помітно посилився. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

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За даними KPMG, за шість місяців 2026 року було укладено 40 угод, що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли їх було 35.

Водночас сукупна публічна вартість контрактів дещо зменшилася — до 978 млн доларів проти 1,029 млрд доларів роком раніше. Однак експерти пояснюють це тим, що наразі розкрито вартість лише 45% угод, тоді як торік цей показник становив 63%. У KPMG очікують, що інформація про решту контрактів традиційно з'явиться ближче до кінця року.

Найбільшу зацікавленість інвесторів зберігають ІТ-сектор, агропромисловий комплекс, енергетика, комунальна інфраструктура, нерухомість та будівництво.

Серед найбільших угод першого півріччя:

Агрохолдинг МХП домовився про придбання частки грецької компанії Th. Nitsiakos AVEE за 290 млн доларів. Заснована в Україні платформа для вивчення мов Preply залучила 150 млн доларів у раунді фінансування Series D та отримала статус «єдинорога» з оцінкою понад 1 млрд доларів. Кіпрська Kapenata Limited придбала агрохолдинг Agro-Region Group більш ніж за 100 млн доларів. Польська страхова група PZU SA оголосила про купівлю компанії MetLife Ukraine приблизно за 100 млн доларів.

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Український бізнес дедалі активніше інвестує за кордон, а іноземці повертаються в Україну

Основними ініціаторами M&A-угод залишаються українські компанії. За перше півріччя вони уклали 25 із 40 контрактів. Найчастіше бізнес інвестував у проєкти в ІТ, аграрній сфері, енергетиці та нерухомості.

Водночас українські підприємці зберігають активність і на міжнародних ринках. За шість місяців вони здійснили п'ять угод за кордоном — стільки ж, як і роком раніше. Найчастіше інвестиції спрямовувалися до країн Європейського Союзу, Північної Америки та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Ще помітніше зріс інтерес іноземних інвесторів до українських активів. Якщо у першому півріччі 2025 року було укладено лише п'ять таких угод, то цьогоріч — уже десять. При цьому їхня публічна вартість зросла з 26 млн до 415 млн доларів. Найбільше іноземний капітал цікавлять ІТ-компанії, банківський сектор і страхування.

Як зазначає Данило Гетманцев, позитивна тенденція лише формується. На його думку, для подальшого залучення інвестицій Україні вже зараз необхідно розширювати механізми страхування воєнних ризиків, пропонувати інвесторам прозорі проєкти з чіткими показниками ефективності та забезпечувати належний захист вкладень.

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