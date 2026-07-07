Україна обстежила виведені з експлуатації ТЕЦ у Європі для демонтажу та вивезення обладнання

Українські енергетики разом із європейськими партнерами обстежили вісім виведених з експлуатації теплоелектроцентралей у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії, Хорватії та Нідерландах. Мета — демонтаж і постачання вивільненого обладнання в Україну для зміцнення її енергосистеми. Про це перший віцепрем'єр і міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Міненерго вже провело 199 відвантажень обладнання з непрацюючих ТЕЦ, яке вже встановлено і працює на енергооб'єктах у Вінницькій, Київській, Івано-Франківській, Миколаївській, Харківській, Чернігівській, Хмельницькій, Рівненській, Дніпропетровській та інших областях.

Найбільший внесок зробила Литва: через компанію AB Ignitis Gamyba Україна отримала 152 партії обладнання, а завдяки співпраці з Ігналінською АЕС — ще 41 партію.

Активно долучилася і Німеччина: RWE Power AG у рамках першого етапу співпраці доставила шість партій устаткування до енергокомпаній у центральних і західних регіонах, Києві та Харкові.

Наступна на черзі — Латвія. Шмигаль повідомив про активну підготовку до переміщення обладнання з Ризької ТЕЦ-2: позиції, які цікавлять українські компанії, вже визначено, узгоджено суму і джерела фінансування демонтажу.

Справа в тому, що в Європі є сотні ТЕЦ, виведених з експлуатації у рамках декарбонізації. Їхнє обладнання може роками простоювати або йти на металобрухт — або ж бути демонтоване та передане Україні, яка зараз критично потребує заміни зруйнованих потужностей.

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