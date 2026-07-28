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28 липня 2026, 9:02

Apple знову стала найдорожчою компанією у світі

Ринкова капіталізація Apple досягла майже $5 трлн за підсумками торгів у понеділок, 27 липня, що дозволило їй повернути собі статус найдорожчої публічної компанії світу, пише Business Insider (BI).

Ринкова капіталізація Apple досягла майже $5 трлн за підсумками торгів у понеділок, 27 липня, що дозволило їй повернути собі статус найдорожчої публічної компанії світу, пише Business Insider (BI).► Читайте сторінку «Мінфіна» у Facebook: головні фінансові новиниАкції Apple зросли на 2% у ході торгової сесії, у той час як папери Nvidia, які утримували лідерство останнім часом, знизилися на 5%.
Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

► Читайте сторінку «Мінфіна» у Facebook: головні фінансові новини

Акції Apple зросли на 2% у ході торгової сесії, у той час як папери Nvidia, які утримували лідерство останнім часом, знизилися на 5%. У результаті капіталізація Nvidia скоротилася до $4,77 трлн.

Таким чином, зростання Apple та одночасне падіння Nvidia призвели до зміни лідера за ринковою вартістю серед глобальних публічних компаній.

Як зазначає BI, інвестори почали розпродувати акції Nvidia цього місяця, після того, як китайський стартап Moonshot AI представив нову ШІ-модель, у результаті на ринку заговорили про повторення «моменту DeepSeek».

Крім того, з'явилася інформація, що Nvidia веде переговори з OpenAI щодо фінансування центру обробки даних на $250 млрд. Це лише посилило тривогу в інвесторів, які і так насторожено ставляться до великих операцій, йдеться у статті.

Apple вже обганяла Nvidia цього місяця, але потім знову поступилася лідерством. З травня 2025 року список очолювала Nvidia. Як зазначав Bloomberg, нещодавнє зростання акцій Apple відбулося на тлі перерозподілу вкладень інвесторів із інших сегментів технологічного сектору. Інвестори, за даними агентства, побоюються, що зростання акцій ІІ-компаній може бути надмірним, тому перерозподіляли свої кошти.

Окрім того, акції Apple раніше виросли на тлі інформації про старт програми лізингу гаджетів. Запуск Apple Upgrade заплановано на 28 липня. Зазначалося, що вона торкнеться більшості моделей iPhone, Mac, iPad та Apple Watch.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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