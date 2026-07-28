Азійські біржі втратили понад 10% від червневого піку через розпродаж акцій виробників чипів

Азійські фондові ринки різко впали, а регіональний індекс опинився на межі технічної корекції. Головною причиною став масштабний розпродаж акцій виробників чипів. Про це повідомляє Bloomberg.

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Індекс MSCI Asia Pacific у вівторок, 28 липня, просів на 3,5%. Від максимуму, зафіксованого 22 червня, його втрати вже перевищили 10%. Акції південнокорейських Samsung та SK Hynix також різко подешевшали, через що індекс Kospi під час торгів втратив понад 10%.

Інвестори сумніваються в подальшому зростанні ШІ-сектору

Інвестори дедалі більше сумніваються, що стрімке зростання компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, зможе тривати й надалі.

Водночас Nvidia працює над новими угодами у сфері ШІ на суму понад $750 млрд, нарощуючи інвестиції. Втім, скептики вважають, що саме вони штучно підтримують високий попит і завищені оцінки компаній галузі.

«Жадібність щодо акцій виробників чипів для штучного інтелекту змінилася страхом. Тепер інвестори сприймають будь-які новини як привід продавати, а не аналізують їхній реальний вплив на бізнес», — зазначив керуючий директор Union Bancaire Privée Вей-Серн Лінг.

Попереду рішення провідних центробанків

Більшість азійських бірж у вівторок торгувалися в «червоній зоні». Цього тижня увага інвесторів буде прикута до рішень Федеральної резервної системи США, Банку Японії та Банку Англії щодо монетарної політики, а також до квартальної звітності найбільших технологічних компаній.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у червні 2026 року на фондовому ринку США відбулось масштабне падіння акцій виробників чипів, яке коштувало інвесторам близько $1,3 трлн ринкової вартості. Глибоке піке зачепило головних фаворитів ШІ-буму, включаючи Nvidia, Micron Technology та AMD, після того як слабкий квартальний звіт компанії Broadcom спровокував ланцюгову реакцію на Волл-стріт.