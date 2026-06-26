€90 млн від ЄБРР і €4 млн від Литви: Україна отримує нове фінансування для енергосистеми

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 червня 2026, 10:00

€90 млн від ЄБРР і €4 млн від Литви: Україна отримує нове фінансування для енергосистеми

На полях конференції Ukraine Recovery Conference у Гданську Україна підписала дві енергетичні угоди. Перший віцепрем'єр і міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про це у своєму телеграм-каналі. ЄБРР виділяє €90 млн на захист підстанцій і формування резервів Укренерго, а Литва перерахує €4 млн на сонячні панелі.

На полях конференції Ukraine Recovery Conference у Гданську Україна підписала дві енергетичні угоди.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На що підуть гроші для Укренерго

Укренерго спрямує отримані ресурси на три напрями:

  • відновлення мережевої інфраструктури;
  • будівництво захисних споруд навколо критичних об'єктів;
  • закупівлю резервного обладнання.

Окремо в межах угоди профінансують реконструкцію трьох великих підстанцій 330 кВ і будівництво нової підстанції на заході України.

Остання — стратегічно важлива, адже саме захід країни є основним транзитним вузлом для імпорту електроенергії з ЄС і має меншу концентрацію ушкоджень порівняно зі сходом.

Угоду підписано на полях конференції під час зустрічі першого віцепрем'єра Дениса Шмигаля та президентки ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Литва спонсорує сонячні панелі для шкіл і лікарень

Паралельно під час URC2026 Денис Шмигаль підписав із міністром енергетики Литви Жигімантасом Вайчюнасом «Спільну декларацію про посилення співпраці у сфері енергетичної стійкості».

Литва виділить €4 млн на встановлення сонячних панелей і систем зберігання енергії в українських школах і лікарнях. Це продовження програми «Промінь надії»: завдяки вже переданому литовському обладнанню шість українських медичних закладів мають власну генерацію, ще один на стадії технічного проєктування.

Окрім нового фінансування, Литва продовжує постачати трансформатори, генератори і запчастини для оперативного ремонту інфраструктури. Демонтоване обладнання з Вільнюської ТЕЦ та Ігналінської АЕС вже використовується в Україні для відновлювальних робіт.

Читайте також: ЄБРР та ЄС відкриють для українського бізнесу доступ до 2 млрд євро кредитів

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
26 червня 2026, 10:21
#
Всі ж розуміють, що за виключенням 90 мільярдів із заморожених рос активів, нам країни гроші дають не за гарні очі і ніхто з цих країн меценацтвом на гроші їх платників податків займатися не буде? Ну тобто, абсолютно кожній країні, котра нам як завгодно допомагає або надає гроші - ми щось пообіцяли, про щось домовилися, бо ніхто не буде надавати гроші на умовах «ну у нас війна, нам важко, ми не все ще вкрали, надайте нам гроші якісь, ну будь-ласка».
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами