На полях конференції Ukraine Recovery Conference у Гданську Україна підписала дві енергетичні угоди. Перший віцепрем'єр і міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про це у своєму телеграм-каналі. ЄБРР виділяє €90 млн на захист підстанцій і формування резервів Укренерго, а Литва перерахує €4 млн на сонячні панелі.
€90 млн від ЄБРР і €4 млн від Литви: Україна отримує нове фінансування для енергосистеми
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На що підуть гроші для Укренерго
Укренерго спрямує отримані ресурси на три напрями:
- відновлення мережевої інфраструктури;
- будівництво захисних споруд навколо критичних об'єктів;
- закупівлю резервного обладнання.
Окремо в межах угоди профінансують реконструкцію трьох великих підстанцій 330 кВ і будівництво нової підстанції на заході України.
Остання — стратегічно важлива, адже саме захід країни є основним транзитним вузлом для імпорту електроенергії з ЄС і має меншу концентрацію ушкоджень порівняно зі сходом.
Угоду підписано на полях конференції під час зустрічі першого віцепрем'єра Дениса Шмигаля та президентки ЄБРР Оділь Рено-Бассо.
Литва спонсорує сонячні панелі для шкіл і лікарень
Паралельно під час URC2026 Денис Шмигаль підписав із міністром енергетики Литви Жигімантасом Вайчюнасом «Спільну декларацію про посилення співпраці у сфері енергетичної стійкості».
Литва виділить €4 млн на встановлення сонячних панелей і систем зберігання енергії в українських школах і лікарнях. Це продовження програми «Промінь надії»: завдяки вже переданому литовському обладнанню шість українських медичних закладів мають власну генерацію, ще один на стадії технічного проєктування.
Окрім нового фінансування, Литва продовжує постачати трансформатори, генератори і запчастини для оперативного ремонту інфраструктури. Демонтоване обладнання з Вільнюської ТЕЦ та Ігналінської АЕС вже використовується в Україні для відновлювальних робіт.
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