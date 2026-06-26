€90 млн від ЄБРР і €4 млн від Литви: Україна отримує нове фінансування для енергосистеми

Паралельно під час URC2026 Денис Шмигаль підписав із міністром енергетики Литви Жигімантасом Вайчюнасом «Спільну декларацію про посилення співпраці у сфері енергетичної стійкості».

Литва виділить €4 млн на встановлення сонячних панелей і систем зберігання енергії в українських школах і лікарнях. Це продовження програми «Промінь надії»: завдяки вже переданому литовському обладнанню шість українських медичних закладів мають власну генерацію, ще один на стадії технічного проєктування.

Окрім нового фінансування, Литва продовжує постачати трансформатори, генератори і запчастини для оперативного ремонту інфраструктури. Демонтоване обладнання з Вільнюської ТЕЦ та Ігналінської АЕС вже використовується в Україні для відновлювальних робіт.

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