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28 липня 2026, 13:34

Нафта втратила майже 10% за два дні через надії на деескалацію на Близькому Сході

У вівторок ціни на нафту продовжили знижуватися на тлі сподівань на врегулювання конфлікту між США та Іраном, який суттєво вплинув на світові енергетичні потоки. Про це пишеReuters.

У вівторок ціни на нафту продовжили знижуватися на тлі сподівань на врегулювання конфлікту між США та Іраном, який суттєво вплинув на світові енергетичні потоки.

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Як змінилися ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,47 долара, або 1,66%, до 86,89 долара за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 1,45 долара, або 1,76%, до 81,16 долара за барель. Обидва показники стали найнижчими з 20 липня.

Під час попередньої торгової сесії обидва еталонні сорти нафти втратили близько 8% вартості після того, як США призупинили кампанію повітряних ударів по Ірану у вихідні.

Пермовини з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що Сполучені Штати ведуть переговори з Іраном і є шанс на врегулювання ситуації. Водночас він наголосив, що США поновлять удари, якщо переговори проваляться. Іран виступив із подібними заявами щодо заходів у відповідь.

«Наразі полегшення через те, що вдалося знайти вихід із ситуації, послабило ціновий тиск і зменшило побоювання щодо атак хуситів на саудівську нафтову інфраструктуру. Водночас ситуація залишається вкрай нестабільною», — зазначив аналітик IG Тоні Сікамор.

Призначена міністром закордонних справ міжнародно визнаного уряду Ємену, який підтримує Саудівська Аравія, Афра аль-Зуба заявила, що єменські хусити прагнуть встановити контроль над судноплавством у районі Баб-ель-Мандебської протоки за аналогією з іранським впливом на Ормузьку протоку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Exba
Exba
28 липня 2026, 13:43
#
Нефть потеряла, а потребители выиграли от этого)
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