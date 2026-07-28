Нафта втратила майже 10% за два дні через надії на деескалацію на Близькому Сході

У вівторок ціни на нафту продовжили знижуватися на тлі сподівань на врегулювання конфлікту між США та Іраном, який суттєво вплинув на світові енергетичні потоки. Про це пише Reuters .

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Як змінилися ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,47 долара, або 1,66%, до 86,89 долара за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 1,45 долара, або 1,76%, до 81,16 долара за барель. Обидва показники стали найнижчими з 20 липня.

Під час попередньої торгової сесії обидва еталонні сорти нафти втратили близько 8% вартості після того, як США призупинили кампанію повітряних ударів по Ірану у вихідні.

Пермовини з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що Сполучені Штати ведуть переговори з Іраном і є шанс на врегулювання ситуації. Водночас він наголосив, що США поновлять удари, якщо переговори проваляться. Іран виступив із подібними заявами щодо заходів у відповідь.

«Наразі полегшення через те, що вдалося знайти вихід із ситуації, послабило ціновий тиск і зменшило побоювання щодо атак хуситів на саудівську нафтову інфраструктуру. Водночас ситуація залишається вкрай нестабільною», — зазначив аналітик IG Тоні Сікамор.

Призначена міністром закордонних справ міжнародно визнаного уряду Ємену, який підтримує Саудівська Аравія, Афра аль-Зуба заявила, що єменські хусити прагнуть встановити контроль над судноплавством у районі Баб-ель-Мандебської протоки за аналогією з іранським впливом на Ормузьку протоку.