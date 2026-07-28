Сільське господарство в мінусі: виробництво знизилося на 1,6%

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у січні-червні 2026 року зменшився на 1,6% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, тоді як за підсумками п’яти місяців зростання становило 1,4%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

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Негативна динаміка

Згідно з оприлюдненими даними, негативна динаміка була забезпечена галуззю рослинництва на сільгосппідприємствах, де спад був зафіксований ні рівні 14,8%.

Натомість галузь тваринництва на сільгосппідприємствах продемонструвала зростання на 10,7%.

Найкращі показники господарств всіх категорій у галузі рослинництва у наступних областях: Волинська (80,1%,), Херсонська (54,5%), Дніпропетровська (23,8%), Тернопільська (20,7%), Черкаська (16,3%).

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Де найбільше впало виробництво

Найсуттєвіший спад виробництва у господарствах всіх категорій з галузі рослинництва зафіксований у Донецькій області (52,6%), Запорізькій (35,6%), Одеській (34,3%).

Найкращі показники господарств всіх категорій у галузі тваринництва у Київській (9,1%), Черкаській (8,2%), Дніпропетровській (6,6%), Чернігівській (7%) та Кіровоградській (5,9%) областях.

Найсуттєвіший спад виробництва у господарствах всіх категорій у галузі тваринництва зафіксований у Донецькій (53,9%), Закарпатській (32,9%) та Херсонській (16,3%) областях.

Як повідомлялося, сільгоспвиробництво в Україні за підсумками 2025 року скоротилося на 6,8% порівняно з 2024 роком.

Нагадаємо

Російські удари по портовій інфраструктурі Одеської області останніми днями зробили морське судноплавство значно небезпечнішим. Частина судновласників призупинила заходи до українських портів, а з 22 липня морським коридором не пройшло жодне судно. Особливо критично це виглядає на тлі жнив, коли експорт аграрної продукції традиційно зростає.