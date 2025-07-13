ЄБРР інвестує в Україну від €1,5 млрд щорічно, загальна сума фінансування сягнула €7,6 млрд

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив, що з 2022 року виділив Україні загалом €7,6 мільярда та планує продовжувати інвестувати в країну по €1,5−2 мільярди щорічно. Банк взяв активну участь у всіх напрямках Конференції з відновлення України URC-2025 в Римі, уклавши низку угод про підтримку приватного сектору, муніципалітетів та інфраструктури. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Підтримка приватного бізнесу та енергетики

Одним з ключових напрямків роботи ЄБРР залишається підтримка приватного сектору. Зокрема, було оголошено про такі проєкти:

Для енергетики: Надано кредит на €160 млн компанії «Укрнафта» для фінансування будівництва 250 МВт газових електростанцій по всій країні. Також підписано мандатний лист з «Галнафтогазом» про надання €60 млн на розвиток вітрової енергетики. Крім того, ЄБРР та партнери створюють новий механізм для залучення €2 млрд інвестицій у відновлювану енергетику.

Для банківського сектору: Запущено програми розподілу ризиків з ПриватБанком та Укргазбанком, що дозволить їм видати українському бізнесу та домогосподарствам до €900 млн нових кредитів.

Для інших секторів: Надано кредит на €50 млн «Новій пошті» для інвестицій, $25 млн мережі супермаркетів Varus, а також €6,5 млн у венчурний фонд FlyerOne Ventures для підтримки технологічних стартапів.

Розвиток інфраструктури та підтримка муніципалітетів

ЄБРР також підписав низку угод з українськими містами. Дніпро отримає кредит у €25 млн на підвищення енергоефективності громадських будівель, а також підтримку для відкриття клініки Superhumans. Львів отримає €10 млн на реконструкцію очисних споруд, а Харків — на підтримку комунальних послуг. З Києвом підписано угоду про попереднє фінансування для закупівлі 150 нових вагонів метро.

Крім того, підписано угоди про фінансування нових тролейбусів у Тернополі та Миколаєві.

Стратегічні ініціативи

В рамках конференції ЄБРР підписав меморандум з урядом та НБУ про підтримку створення нової, більш ефективної інфраструктури ринку капіталу в Україні. Також було запущено нову Хартію стійкості людського капіталу, спрямовану на підтримку ветеранів та працівників, що повертаються з війни.

Чому це важливо

Результати участі ЄБРР у Конференції з відновлення України демонструють комплексний та глибоко продуманий підхід міжнародних партнерів до підтримки країни. Це не просто виділення грошей, а стратегічне інвестування у ключові точки, що забезпечують стійкість держави тут і зараз та закладають фундамент для майбутньої відбудови.

Підтримка приватного сектору є критично важливою, оскільки саме він створює робочі місця, сплачує податки та забезпечує економічну активність. Проєкти в енергетиці, зокрема у розподіленій генерації, напряму вирішують проблему, створену російськими обстрілами. Інвестиції в муніципальну інфраструктуру допомагають містам залишатися функціональними та надавати послуги громадянам.