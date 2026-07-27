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27 липня 2026, 16:26

21-й пакет санкцій може стати останнім: ЄС готує новий підхід до тиску на росію

Європейський Союз може відмовитися від практики ухвалення великих пакетів санкцій проти росії та перейти до більш гнучкої системи запровадження обмежень. Причиною стали дедалі складніші переговори між державами-членами, які часто затягують їх погодження. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на європейських посадовців.

Європейський Союз може відмовитися від практики ухвалення великих пакетів санкцій проти росії та перейти до більш гнучкої системи запровадження обмежень.

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Поштовхом до перегляду санкційної політики стало затвердження 21-го пакета санкцій, переговори щодо якого супроводжувалися тривалими суперечками. Найбільші заперечення висловлювала Греція, яка виступила проти заборони на транспортування російського скрапленого природного газу до третіх країн.

За даними видання, Афіни прагнули захистити інтереси судноплавної компанії Dynagas, пов'язаної з бізнесменом Георгіосом Прокопіу. Побоювання щодо окремих положень пакета також висловлювали Франція, Італія, Німеччина, Австрія та Португалія.

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У результаті сторони все ж таки досягли компромісу. До санкцій включили тимчасовий виняток, який дозволяє європейським компаніям перевозити російський СПГ до третіх країн. Дію цього механізму планують переглядати щороку.

Чому ЄС хоче змінити санкційну політику

За інформацією Financial Times, у Єврокомісії та серед країн, які послідовно підтримують Україну, зростає підтримка ідеї відмовитися від великих комплексних пакетів. Натомість пропонується ухвалювати окремі тематичні рішення — наприклад, щодо фінансового сектору, торгівлі, енергетики чи конкретних компаній.

Очікується, що такий підхід дозволить швидше погоджувати нові обмеження та зменшить ризик блокування всього санкційного процесу через заперечення окремих держав. Крім того, це дасть змогу швидше реагувати на нові виклики без необхідності узгоджувати масштабний пакет, який охоплює різні сфери.

Один зі співрозмовників видання заявив, що 21-й пакет може стати останнім у звичному форматі, адже нинішній механізм дедалі важче працює в умовах різних економічних і політичних інтересів країн Євросоюзу.

Якщо новий підхід буде схвалений, ЄС зможе швидше запроваджувати точкові санкції проти росії та уникати тривалих переговорів.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
27 липня 2026, 18:33
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Все равно будут терки. союзу давно нужно изменить правила голосования, перейти на голосование большинством и тогда всякие типа венгрии, словакии, греции и т. д. не смогут ставить палки в колеса. Но чинушам у руля союза это явно не выгодно, во первых эти терки создают видимую важность сборищу бюрократов — дармоедов, во вторых не принятие решения всегда можно списать на вот такие страны.
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