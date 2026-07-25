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25 липня 2026, 15:23

США не «свиня-скарбничка»: Трамп пригрозив ЄС новим митом через мільярдний штраф Google

Президент США Дональд Трамп пригрозив новими митами на європейські товари у відповідь на штрафи Євросоюзу щодо американських компаній, у тому числі, наприклад, за санкцію в розмірі $1 млрд (€890 млн), яку ЄС цього тижня наклав на компанію Google, що входить до Alphabet. Про це написав Трамп 24 липня у Truth Social.

Президент США Дональд Трамп пригрозив новими митами на європейські товари у відповідь на штрафи Євросоюзу щодо американських компаній, у тому числі, наприклад, за санкцію в розмірі $1 млрд (€890 млн), яку ЄС цього тижня наклав на компанію Google, що входить до Alphabet.

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Деталі

«Євросоюз знову взявся за старе і, як завжди, націлився на ВЕЛИКІ американські компанії!», — Написав Трамп.

У пості він згадав про штраф на $15 млрд, який влада Євросоюзу виписала Apple — «без жодної причини», заявив президент США, — 3-мільярдний штраф для Meta і 2,5-мільярдну санкцію для Amazon.

«Нас тільки що поінформували про те, що Google, — передова та чудова група, — оштрафована ще на $1 млрд без пояснення причин», — додав Трамп, наголосивши, що таким чином «загальна сума штрафів для Google в ЄС перевищує $18 млрд». Подібну ситуацію він назвав «незаконною та вкрай дискримінаційною практикою» щодо американських компаній.

«Сполучені Штати — не „Свиня-Скарбничка“ для Європи», — оголосив Трамп.

Вашингтон, за його словами, «негайно розпочне розслідування» штрафів ЄС щодо великих американських компаній за статтею про «грабіж».

«Євросоюз заплатить дуже високу ціну за цю незаконну і вкрай неетичну поведінку, про яку я їх не раз попереджав», — написав президент США.

«Штрафи [для американських компаній у ЄС] будуть повністю скасовані, — додав він, — і, як ми очікуємо, у найближчий можливий момент на них [ЄС] буде накладено значне мито», — пригрозив американський лідер.

Штраф для Google

Раніше «Мінфін» писав, що штраф у $1 млрд Google отримав минулого тижня за порушення в області пошуку. Єврокомісія заявила, що компанія надає в мережі антиконкурентну перевагу власним сервісам, нечесно пріоретизуючи свій пошук і заважаючи розробникам додатків перенаправляти користувачів на ресурси за межами магазину Play Store.

До цього в рамках Закону про цифрові ринки ЄC — документа, що встановлює жорсткі рамки для стримування домінування найбільших технологічних компаній, — Єврокомісія також виписувала штрафи у €500 млн та €200 млн Apple та Meta Platforms відповідно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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