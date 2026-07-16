Греція заблокувала 21-й пакет санкцій ЄС проти росії: в чому прчина

Греція не підтримала 21-й пакет санкцій ЄС проти росії через ризики для судноплавної компанії Dynagas, яка перевозить російський зріджений природний газ. Через позицію Афін ухвалення пакета відклали щонайменше на тиждень, повідомляє Financial Times .

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В чому причина

За даними видання, під час зустрічі послів країн ЄС представник Греції заявив, що нові обмеження можуть поставити під загрозу бізнес грецької судноплавної компанії Dynagas, яка спеціалізується на перевезенні російського СПГ.

Через заперечення Афін схвалення нового пакета санкцій відклали щонайменше на тиждень. Для його ухвалення потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів ЄС.

Dynagas належить грецькому судновласнику Георгію Прокопіу та експлуатує 27 газовозів, зокрема криголамні танкери класу Arc7, які обслуговують російський проєкт «Ямал СПГ».

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За оцінками FT, із початку 2025 року компанія перевезла понад 10 млн тонн російського зрідженого газу, здійснивши 144 рейси.

За словами грецької сторони, танкери класу Arc7 практично неможливо переорієнтувати на інші маршрути, а їхній продаж у разі санкцій може відбутися лише покупцям за межами Заходу. Вартість одного такого судна оцінюється приблизно у $300 млн.