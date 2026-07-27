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ВхідРеєстрація
27 липня 2026, 13:39

Тарифи на воду знову переглядають: у деяких містах кубометр коштуватиме понад 100 грн

В Україні продовжується перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Після передачі повноважень щодо встановлення цін від НКРЕКП до органів місцевого самоврядування громади самостійно визначають вартість послуг. У частині міст нові тарифи вже діють, а з 1 серпня чергове підвищення очікує на споживачів окремих громад.

В Україні продовжується перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

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Найбільше подорожчання з серпня запровадять для абонентів КП «Полтававодоканал». Тариф на централізоване водопостачання та водовідведення зросте з 33,76 грн до 83,71 грн за кубометр. Таким чином, вартість послуги збільшиться майже у 2,5 раза.

У Львові тариф зросте з 25,88 до 56,38 грн за кубометр (водопостачання — 36,04 грн, водовідведення — 20,34 грн). Це найнижчий тариф в Україні.

Водоканали пояснюють перегляд тарифів зростанням витрат на електроенергію, матеріали, ремонти мереж та необхідністю оновлення зношеної інфраструктури. Водночас остаточне рішення щодо вартості послуг тепер ухвалюють місцеві органи влади.

У яких містах вода вже коштує понад 60 грн за кубометр

У низці населених пунктів нові тарифи вже набули чинності. Найвищі ціни на послуги водопостачання та водовідведення встановлені, зокрема, у таких містах:

  • Павлоград — 113 грн за кубометр;
  • Дрогобич — 87,30 грн за кубометр;
  • Вознесенськ — 71,44 грн за кубометр;
  • Запоріжжя — 69,37 грн за кубометр;
  • Чернівці — 63,56 грн за кубометр.

Ще дорожчими послуги стали для мешканців Бородянки. З 1 липня там діють окремі тарифи на водопостачання та водовідведення: 56,76 грн і 82,58 грн за кубометр відповідно. Загальна вартість послуг становить 139,34 грн за кубометр.

Читайте також: Чому тарифи на воду різні в кожному місті: пояснення комунальників

Водночас у Києві тариф майже 90 грн за кубометр не запроваджуватимуть. Йдеться про економічно обґрунтовану ціну, яку розрахував «Київводоканал», однак міська влада її не погодила. Для мешканців столиці вартість централізованого водопостачання та водовідведення залишиться на рівні 63,79 грн за кубометр.

Таким чином, остаточна вартість води для споживачів залежить від рішень конкретних громад. У найближчий час частина міст буде продовжувати перегляд тарифів через зростання витрат водоканалів.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+30
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
27 липня 2026, 15:01
#
Зеленський: платіжка за комуналку не має бути вироком
24 грудня 2019, 17:19
+
0
lider2000
lider2000
27 липня 2026, 16:12
#
Таких их ссаньіч
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