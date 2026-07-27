Тарифи на воду знову переглядають: у деяких містах кубометр коштуватиме понад 100 грн

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Найбільше подорожчання з серпня запровадять для абонентів КП «Полтававодоканал». Тариф на централізоване водопостачання та водовідведення зросте з 33,76 грн до 83,71 грн за кубометр. Таким чином, вартість послуги збільшиться майже у 2,5 раза.

У Львові тариф зросте з 25,88 до 56,38 грн за кубометр (водопостачання — 36,04 грн, водовідведення — 20,34 грн). Це найнижчий тариф в Україні.

Водоканали пояснюють перегляд тарифів зростанням витрат на електроенергію, матеріали, ремонти мереж та необхідністю оновлення зношеної інфраструктури. Водночас остаточне рішення щодо вартості послуг тепер ухвалюють місцеві органи влади.

У яких містах вода вже коштує понад 60 грн за кубометр

У низці населених пунктів нові тарифи вже набули чинності. Найвищі ціни на послуги водопостачання та водовідведення встановлені, зокрема, у таких містах:

Павлоград — 113 грн за кубометр;

Дрогобич — 87,30 грн за кубометр;

Вознесенськ — 71,44 грн за кубометр;

Запоріжжя — 69,37 грн за кубометр;

Чернівці — 63,56 грн за кубометр.

Ще дорожчими послуги стали для мешканців Бородянки. З 1 липня там діють окремі тарифи на водопостачання та водовідведення: 56,76 грн і 82,58 грн за кубометр відповідно. Загальна вартість послуг становить 139,34 грн за кубометр.

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Водночас у Києві тариф майже 90 грн за кубометр не запроваджуватимуть. Йдеться про економічно обґрунтовану ціну, яку розрахував «Київводоканал», однак міська влада її не погодила. Для мешканців столиці вартість централізованого водопостачання та водовідведення залишиться на рівні 63,79 грн за кубометр.

Таким чином, остаточна вартість води для споживачів залежить від рішень конкретних громад. У найближчий час частина міст буде продовжувати перегляд тарифів через зростання витрат водоканалів.