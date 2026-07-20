Чому ЄС не зміг погодити новий пакет санкцій проти росії

Європейський Союз поки що не зміг узгодити черговий пакет санкцій проти росії. За інформацією Financial Times, на яку звернула увагу народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, переговори між державами-членами завершилися без компромісу через розбіжності щодо окремих обмежень. Дедалі більше урядів намагаються врахувати вплив санкцій на власні економіки та компанії, які зберігають комерційні зв'язки з росією.

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Які питання викликали суперечки

Справа в тому, що рішення про запровадження санкцій в ЄС потребують одностайної підтримки всіх 27 держав-членів. Саме тому заперечення кількох країн призвели до виснажливих чотириденних переговорів послів у Брюсселі. Однак узгодити спільну позицію не вдалося.

За інформацією видання, окремі країни запропонували переглянути окремі положення нового пакета санкцій:

Греція виступила за пом'якшення обмежень щодо транспортування російського зрідженого природного газу. Німеччина та Португалія запропонували скасувати заборону на імпорт риби з росії. Франція та Італія поставили питання щодо пом'якшення окремих візових обмежень для російських військових. Австрія виступила за розблокування близько 2 млрд євро, пов'язаних із компенсацією для Raiffeisen Bank.

Один зі співрозмовників Financial Times серед європейських дипломатів зазначив, що заклики до солідарності дедалі частіше поступаються місцем прагматичним економічним інтересам окремих країн.

Чому погоджувати санкції стає дедалі складніше

Аналітик брюссельського аналітичного центру Bruegel Джейкоб Кіркегаард вважає, що Європейський Союз наближається до межі своїх санкційних можливостей. За його словами, кожен наступний пакет обмежень стає значно складніше погодити, оскільки він дедалі відчутніше впливає на економічні інтереси самих держав-членів.

Експерт вважає, що саме економічні наслідки для окремих секторів будуть дедалі частіше ставати предметом переговорів під час підготовки нових санкційних рішень.

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