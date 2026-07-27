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27 липня 2026, 15:27

Європейська альтернатива Patriot: Україна планує створити нову систему ПРО вже у 2027 році

Україна спільно з європейськими партнерами працює над створенням нової системи протиракетної оборони Freyja, яка має стати доступнішою альтернативою Patriot. Проєкт реалізується за участю провідних оборонних компаній Європи, повідомляє Reuters. Перший прототип системи планують представити вже у першій половині 2027 року.

Україна спільно з європейськими партнерами працює над створенням нової системи протиракетної оборони Freyja, яка має стати доступнішою альтернативою Patriot.

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Проєкт координує заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Давид Алоян. Найближчим часом має відбутися перше засідання міжнародного комітету, який оцінить обсяги фінансування та визначить подальші етапи розробки. Головне завдання на першому етапі — створити мінімально життєздатну версію комплексу, яка зможе підтвердити працездатність основних технологій.

Ініціативу зі створення Freyja офіційно започаткували під час саміту в Парижі за участю лідерів десяти європейських країн та представників оборонної промисловості. Україна наголосила, що готова забезпечити проєкт власною пусковою установкою та ракетою-перехоплювачем, які вже перебувають на завершальній стадії підготовки до випробувань.

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До розробки долучилися провідні оборонні компанії Європи

Від європейських партнерів Україна очікує сучасні радари, сенсори, системи наведення та електроніку управління. До проєкту вже приєдналися компанії Eurosam, яка виробляє комплекси SAMP/T, а також Leonardo, Thales і Saab.

Провідним промисловим партнером з українського боку стала компанія Fire Point, яка співпрацюватиме з німецькою Hensoldt над створенням радарного компонента системи.

Однією з ключових особливостей Freyja має стати відкрита архітектура. Це дозволить країнам-учасницям інтегрувати до комплексу власні радари та інші елементи національного виробництва без необхідності повністю змінювати систему. Для фінансування розробки партнери також розглядають створення окремого міжнародного фонду, що має прискорити реалізацію проєкту та зменшити бюрократичні процедури.

Необхідність створення нової системи ПРО пов'язана з обмеженою кількістю комплексів Patriot, які нині залишаються єдиним засобом в Україні, здатним ефективно перехоплювати російські балістичні ракети. Їх постачання залежить від виробничих можливостей, політичних рішень союзників і наявності ракет-перехоплювачів.

Читайте також: США дозволять Україні виробляти системи Patriot — Трамп

На тлі регулярних російських ударів по українських містах створення власної європейської системи протиракетної оборони розглядається як один із ключових напрямів посилення обороноздатності України та зміцнення безпеки європейського регіону.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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lider2000
lider2000
27 липня 2026, 16:11
#
Хороший анекдот.
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