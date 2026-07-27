Європа змінюється: до 2050 року кожен третій житель буде старшим за 65 років

Європейська комісія опублікувала доповідь про демографічні зміни в Європейському Союзі. Документ показує, що континент входить у період масштабної трансформації: населення поступово скорочуватиметься, середній вік зростатиме, а дефіцит працівників посилюватиметься.

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Водночас у Брюсселі наголошують, що ці процеси створюють не лише ризики для економіки та державних фінансів, а й відкривають нові можливості для розвитку ринку праці, медицини, технологій і так званої «економіки довголіття».

Населення скорочується, а людей похилого віку стає дедалі більше

За оцінкою Єврокомісії, у 2026 році в країнах ЄС проживає близько 450,6 млн осіб. До 2050 року населення скоротиться до 445 млн, а до кінця століття — до 398,8 млн. Це означає зменшення на 11,7% порівняно з нинішнім рівнем.

Одночасно Європа швидко старіє. Якщо зараз люди віком понад 80 років становлять близько 6% населення, то до 2100 року їхня частка може зрости до 15%.

Середня очікувана тривалість життя вже досягла 81,5 року, а до кінця століття може перевищити 90 років для жінок і 86 років для чоловіків.

Основні прогнози Єврокомісії:

населення ЄС у 2026 році — 450,6 млн осіб;

до 2100 року воно скоротиться до 398,8 млн;

частка людей віком 80+ зросте з 6% до 15%;

майже кожен третій житель ЄС до 2050 року буде старшим за 65 років;

середня тривалість життя буде становити 82 роки.

Старіння населення означає критичне збільшення навантаження на систему охорони здоров'я та соціального забезпечення. За прогнозом Єврокомісії, кількість людей, які потребуватимуть довготривалого догляду, зросте з 36 млн у 2025 році до 48 млн у 2070 році. Лише серед людей віком 80−89 років допомоги потребуватимуть близько 18,4 млн осіб.

Через це витрати країн ЄС на довгостроковий догляд можуть зрости з 1,7% до 2,5% сукупного ВВП Євросоюзу.

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Дефіцит працівників стане одним із головних викликів

Демографічні зміни вже впливають на європейський ринок праці. За даними доповіді, приблизно 20% працездатного населення зараз не працює, а близько 8 млн молодих людей не навчаються, не працюють і не проходять професійну підготовку.

У 2024 році 37,9 млн жінок працездатного віку були безробітними або економічно неактивними. Рівень зайнятості жінок становить 70,8%, тоді як серед чоловіків — 80,8%.

Ще одна тенденція — швидке скорочення чисельності населення віком від 15 до 64 років. За прогнозом Єврокомісії, у період із 2025 до 2050 року ця група зменшуватиметься приблизно на 1,2 млн осіб щороку.

Для пом'якшення наслідків ЄС планує одночасно працювати за кількома напрямами:

підвищувати рівень зайнятості жінок і людей старшого віку;

інвестувати у професійну підготовку та перекваліфікацію працівників;

залучати кваліфікованих мігрантів до галузей, де вже виник дефіцит кадрів;

прискорювати впровадження інновацій та штучного інтелекту для підвищення продуктивності праці.

Нові можливості

У Єврокомісії наголошують, що демографічні зміни не варто розглядати лише як проблему. Зростання частки людей старшого віку стимулюватиме попит на нові медичні послуги, цифрові рішення, фінансові продукти, технології догляду та інші сервіси, орієнтовані на літніх людей.

Фактично Європа вже переходить до моделі, у якій економічне зростання дедалі більше залежатиме не від збільшення чисельності населення, а від продуктивності праці, інновацій та ефективнішого використання наявного людського капіталу.

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