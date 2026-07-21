Тариф на воду в Києві може вирости втричі: «Київводоканал» подав розрахунки (оновлено)

«Київводоканал» передав столичній владі пропозиції щодо нових тарифів на водопостачання та водовідведення. Якщо міськрада їх затвердить, киянам доведеться платити за воду втричі більше. Про це повідомляє РБК-Україна

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Конкретні цифри такі: водопостачання може подорожчати з 16,16 до 50,69 грн за кубометр, водовідведення — з 14,22 до 38,21 грн.

Загальний тариф зросте на 58,52 грн до 88,90 грн за кубічний метр.

У «Київводоканалі» наполягають: це не бажання заробити, а вимушений крок для виживання системи в умовах війни. Витрати підприємства злетіли одразу за кількома статтями:

електроенергія зросла втричі порівняно з 2022 роком і становить левову частку тарифу;

пальне подорожчало більш ніж удвічі;

реагенти для очищення води виросли в ціні майже втричі;

запчастини і ремонти суттєво дорожчають через зношеність мереж і пошкодження від атак РФ;

зарплати зросли слідом за мінімальною та середньою по країні.

Поки що рішення не ухвалено, адже пропозиції перебувають на розгляді у міської влади. Але сам факт подачі розрахунків свідчить: питання підвищення — це вже не «якщо», а «коли».

Як ми повідомляли раніше, в українських водоканалів закінчується запас міцності. Асоціація міст України звернулася до президента із закликом погасити 7 мільярдів гривень боргу, який накопичився через занадто низькі тарифи.

Читайте про це в статті «Тарифи на воду під загрозою: громади вимагають від держави компенсацію боргів».

оновлено

КМДА повідомила, що тариф, який розрахувало ПрАТ «АК «Київводоканал», не застосовуватиметься. Для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр.



Таким чином, враховуючи середньостатистичне споживання холодної води в Києві, для родини з трьох осіб плата за воду збільшиться на 200−300 грн.