Чому тарифи на воду різні в кожному місті: пояснення комунальників

«Тернопільводоканал» пояснює, чому ціни на водопостачання та водовідведення відрізняються залежно від регіону. Про це підприємство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Особливості Тернополя

Водоканал називає чотири основні причини різниці в тарифах. По-перше, «Тернопільводоканал» видобуває підземну воду зі свердловин глибиною 30−50 метрів — це потребує більших витрат електроенергії, ніж у підприємств, які беруть воду з річок чи озер. По-друге, складний рельєф Тернополя: перепад висот у місті сягає близько 70 метрів — від 300 до 370 метрів над рівнем моря, тож вода не може текти самопливом, а насоси працюють постійно.

Масштаб і модернізація

Тариф також залежить від обсягів споживання. У менших містах постійні витрати — зарплата персоналу, транспорт, податки — розподіляються на менший обсяг спожитої води, тому тариф на одиницю виходить вищим. Четверта причина — інвестиції: «Тернопільводоканал» закладає в тариф кошти на оновлення мережі та обладнання, більшість якого служить уже 40−50 років. Підприємства, які не інвестують у модернізацію, мають нижчий тариф, але й вищий ризик аварій.

