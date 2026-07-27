Авто з пробігом: які моделі українці найчастіше ввозили з-за кордону

У першому півріччі 2026 року українці придбали майже 26,3 тис. вживаних легкових автомобілів віком до 5 років, ввезених з-за кордону. Про це повідомляє «Укравтопром».

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Загалом за січень-червень український автопарк поповнили 111,5 тис. імпортованих легковиків із пробігом. Отже, автомобілі віком до 5 років становили 24% від цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли бензинові авто — 50%.

Які типи авто обирали

Другу за розміром частку серед імпортованих вживаних авто віком до 5 років посіли електромобілі — 25%.

Гібридні авто охопили 18% цього сегмента, дизельні — 6%, а автомобілі з газобалонним обладнанням — 1%.

Така структура показує, що покупці «свіжіших» авто з пробігом дедалі частіше розглядають не лише класичні бензинові моделі, а й електромобілі та гібриди. Разом вони вже формують 43% імпорту вживаних легковиків віком до 5 років.

Найпопулярніші моделі

Найбільшим попитом серед імпортованих вживаних авто віком до 5 років користувався Nissan Rogue. За перше півріччя українці придбали 1380 таких автомобілів.

Майже такий самий результат показала Tesla Model Y — 1373 авто.

До топ-10 моделей увійшли: