У першому півріччі 2026 року українці придбали майже 26,3 тис. вживаних легкових автомобілів віком до 5 років, ввезених з-за кордону. Про це повідомляє «Укравтопром».
Авто з пробігом: які моделі українці найчастіше ввозили з-за кордону
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Загалом за січень-червень український автопарк поповнили 111,5 тис. імпортованих легковиків із пробігом. Отже, автомобілі віком до 5 років становили 24% від цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли бензинові авто — 50%.
Які типи авто обирали
Другу за розміром частку серед імпортованих вживаних авто віком до 5 років посіли електромобілі — 25%.
Гібридні авто охопили 18% цього сегмента, дизельні — 6%, а автомобілі з газобалонним обладнанням — 1%.
Така структура показує, що покупці «свіжіших» авто з пробігом дедалі частіше розглядають не лише класичні бензинові моделі, а й електромобілі та гібриди. Разом вони вже формують 43% імпорту вживаних легковиків віком до 5 років.
Найпопулярніші моделі
Найбільшим попитом серед імпортованих вживаних авто віком до 5 років користувався Nissan Rogue. За перше півріччя українці придбали 1380 таких автомобілів.
Майже такий самий результат показала Tesla Model Y — 1373 авто.
До топ-10 моделей увійшли:
- Nissan Rogue — 1380 авто;
- Tesla Model Y — 1373 авто;
- Mazda CX-5 — 1169 авто;
- Volkswagen Tiguan — 1152 авто;
- Tesla Model 3 — 883 авто;
- Ford Escape — 806 авто;
- Audi Q5 — 731 авто;
- Kia Niro — 521 авто;
- Jeep Compass — 495 авто;
- BMW X5 — 467 авто.
Коментарі - 5
Ввозят или поставили на учет??? Если .ввозят. то откуда у …укравтопрома… таможенные данные?
Рассказывай свою маячню …в другие уши…
Це не маячня, це зветься робота з даними. Те що ти не вмієш в таку трохи складну логіку не заважає васадзе-порошенкам робити підрахунки, а нам читати їх аналітику.
Твоє трамвайне хамство залиш для дружини — вона вже звикла.