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27 липня 2026, 9:11

Авто з пробігом: які моделі українці найчастіше ввозили з-за кордону

У першому півріччі 2026 року українці придбали майже 26,3 тис. вживаних легкових автомобілів віком до 5 років, ввезених з-за кордону. Про це повідомляє «Укравтопром».

У першому півріччі 2026 року українці придбали майже 26,3 тис.

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Загалом за січень-червень український автопарк поповнили 111,5 тис. імпортованих легковиків із пробігом. Отже, автомобілі віком до 5 років становили 24% від цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли бензинові авто — 50%.

Які типи авто обирали

Другу за розміром частку серед імпортованих вживаних авто віком до 5 років посіли електромобілі — 25%.

Гібридні авто охопили 18% цього сегмента, дизельні — 6%, а автомобілі з газобалонним обладнанням — 1%.

Така структура показує, що покупці «свіжіших» авто з пробігом дедалі частіше розглядають не лише класичні бензинові моделі, а й електромобілі та гібриди. Разом вони вже формують 43% імпорту вживаних легковиків віком до 5 років.

Найпопулярніші моделі

Найбільшим попитом серед імпортованих вживаних авто віком до 5 років користувався Nissan Rogue. За перше півріччя українці придбали 1380 таких автомобілів.

Майже такий самий результат показала Tesla Model Y — 1373 авто.

До топ-10 моделей увійшли:

  1. Nissan Rogue — 1380 авто;
  2. Tesla Model Y — 1373 авто;
  3. Mazda CX-5 — 1169 авто;
  4. Volkswagen Tiguan — 1152 авто;
  5. Tesla Model 3 — 883 авто;
  6. Ford Escape — 806 авто;
  7. Audi Q5 — 731 авто;
  8. Kia Niro — 521 авто;
  9. Jeep Compass — 495 авто;
  10. BMW X5 — 467 авто.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+6
Три літри
Три літри
27 липня 2026, 10:33
#
Мабуть єдиний справжній рейтинг авто на Мінфіні.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 липня 2026, 11:55
#
Контора имени васадзе — порошенко в очередной раз тиражирует маячню…
Ввозят или поставили на учет??? Если .ввозят. то откуда у …укравтопрома… таможенные данные?
+
0
Три літри
Три літри
27 липня 2026, 13:15
#
Вся ця інформація береться з відкритих даних, Григорій. Кожного місяця публікується нова інформація скільки авто було поставлено на облік.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 липня 2026, 15:21
#
На облік… или завезено в режиме …импорт???
Рассказывай свою маячню …в другие уши…
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0
Три літри
Три літри
27 липня 2026, 15:34
#
На облік. І там можна відокремити автомобілі які встають на облік вперше при цьому не є новими. Не обов’язково для цього мати доступ до документів митниці. Якщо якесь авто було ввезено, але ще не було поставлено на облік — звісно в статистику не потрапить. Але хіба це щось змінює? Звісно тут немає авто які на облік не ставляться, наприклад машини на «єврономерах» які придбали військові для своїх військових потреб. Ну то і що з того? А що таке режим імпорт і як довго ти збираєшся кататись в цьому режімі і кому цікаво порахувати саме такі авто? От я хз, ти скоріш за все теж, але ж залупитися твоє хобі.

Це не маячня, це зветься робота з даними. Те що ти не вмієш в таку трохи складну логіку не заважає васадзе-порошенкам робити підрахунки, а нам читати їх аналітику.

Твоє трамвайне хамство залиш для дружини — вона вже звикла.
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